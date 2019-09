Nach dem schweren SUV-Unfall in Berlin mit vier Toten ermittelt die Polizei weiter die Hintergründe. Laut einem Medienbericht sollen Beamte nun die Wohnung des Unfallfahrers nach möglichen Beweisen durchsucht haben.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat die Berliner Polizei die Wohnung des SUV-Unfallfahrers nach Beweismitteln durchsucht. "Zu diesem Zweck haben wir einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und die Privaträume des Fahrers durchsucht. Das war am Freitag. Es wurden Beweismittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden", zitiert die Zeitung Martin Steltner, den Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.

Um welche Beweismittel es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar. Kurz nach dem Unfall verdichteten sich Hinweise, dass der Fahrer möglicherweise an einer Erkrankung leide, die zum Unfall geführt haben könnte. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern noch an.

Der Porsche-Geländewagen war am 6. September in Berlin-Mitte von der Straße abgekommen und hatte an einer Ampel vier Fußgänger überfahren. Neben einem drei Jahre alten Kind erlagen zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sowie eine 64-jährige Frau am Unfallort ihren Verletzungen. Der Vorfall hat eine Debatte über Beschränkungen der schweren Fahrzeuge in Innenstädten ausgelöst. Am vergangenen Freitag versammelten sich 100 Menschen in einer Kirche an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte, um der Todesopfer zu gedenken.