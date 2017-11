Panorama

"Zwischenfall" in London: Polizei evakuiert U-Bahnstationen

Angst vor einem neuen Terroranschlag erfasst London: Im Zentrum der britischen Hauptstadt bricht am U-Bahnhof "Oxford Circus" Panik aus. Schwer bewaffnete Polizisten riegeln die Umgebung ab. Die Lage ist noch vollkommen unklar.

Im Zentrum von London hat es nach Polizeiangaben am Nachmittag einen "Zwischenfall" an der zentral gelegenen U-Bahnstation "Oxford Circus" gegeben. Die Behörden riefen Passanten dazu auf, in den umliegenden Geschäften Schutz zu suchen und das gesamte Areal zu meiden. Die Straßen rund um den Einsatzort wurden umgehend abgesperrt. Neben Polizei und Spezialkräften war auch die Londoner Feuerwehr mit mehreren Wagen im Einsatz.

Was genau den massiven Polizeieinsatz auslöste, blieb zunächst noch vollkommen unklar. Die Londoner Polizei behandelt den Vorfall eigenen Angaben zufolge vorerst als "möglichen Terrorfall". Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Am Abend hieß es, es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass Schüsse gefallen oder Menschen zu Schaden gekommen seien.

"Die Lage ist total unübersichtlich", beschrieb ein Augenzeuge die Situation am Nachmittag. "Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung."

Fehlalarm in London?

Die Polizei teilte zunächst nur mit, dass gegen 16.37 Uhr Notrufe eingegangen seien, in denen von "Schüssen" die Rede war. Daraufhin seien schwer bewaffnete Einsatzkräfte ausgerückt, um die U-Bahnstationen zu sichern. Bis zum Abend - rund zwei Stunden nach den ersten Alarmmeldungen - lagen den Behörden keine Berichte über etwaige Opfer vor. Lediglich eine Person habe sich beim Verlassen der Station leichte Verletzungen zugezogen, teilte die Transportpolizei mit.

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street blieben bis auf weiteres geschlossen. Der Nahverkehr im Zentrum Londons kam teilweise zum Erliegen. Im Umfeld der beiden Stationen befinden sich zahlreiche Geschäfte. Vor dem anstehenden Wochenende waren die Straßen rund um den Einsatzort besonders stark frequentiert. Die weltberühmte Oxford Street - eine der umsatzstärksten Einkaufsmeilen der Welt - verbindet den Hydepark im Westen mit dem historischen Stadtkern, der sogenannten City of London.

Quelle: n-tv.de