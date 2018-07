Panorama

Mord oder doch nicht?: Polizei löst Todesrätsel

Der Tod eines 71-jährigen Mannes stellt die Polizei in Florida vor ein Rätsel. Die Schussverletzung scheint eindeutig, aber es gibt keine weiteren Spuren. Doch dann gibt es Anzeichen, dass womöglich alles ganz anders war als zunächst gedacht.

Am 25. Januar starb Alan J. Abrahamson in Palm Beach Gardens im US-Bundesstaat Florida. Der 71-Jährige hatte eine Schussverletzung. Aber wer könnte ihm etwas Böses gewollt haben? In seinem Nachruf schwang Fassungslosigkeit mit. "Alan war ein eifriger Golfer, reiste gern und hatte Lebensfreude", stand in der "Palm Beach Post". "Er wachte jeden Morgen mit einem Lächeln auf und wurde von allen angebetet."

Gemeinsam mit seiner Frau Linda bewohnte Abrahamson ein schönes Haus nur wenige Minuten vom Meer entfernt in einer teuren Wohnanlage. Hier gibt es kaum Verbrechen. Das Verhältnis zu seinen Kindern und Stiefkindern war gut, er hatte keine Feinde, für einen Mann seines Alters war er in bester gesundheitlicher Verfassung.

Nach einer Kreuzfahrt hatte er sich Spaziergänge am frühen Morgen angewöhnt, um ein paar Pfunde zu verlieren. Am 25. Januar ging er um 5.53 Uhr durch das Tor der Wohnanlage, 37 Minuten später registriert eine Überwachungskamera einen Schuss. Kurz vor 7 Uhr wird die Leiche gefunden, jedoch keine Waffen, keine Kampfspuren.

Abenteuerliche Theorie

Auch die weiteren Ermittlungen liefern keinen Ansatz zur Aufklärung des Verbrechens, es gibt keine Zeugen, rund um den Tatort findet sich nichts. Doch dann findet die Polizei auf Abrahamsons Handy die Bestellung für einen Wetterballon und kann nachverfolgen, dass er Helium kaufte. Möglicherweise täuschte das Opfer den Mord nur vor, beging aber tatsächlich Selbstmord?

So absurd die These zunächst scheint, die Ermittler verfolgen sie weiter. Sie finden etwas Schnur und Gummibänder in der Nähe des Tatorts und eine seltsame Blutspur auf dem Pulli des Opfers. Eine genauere Untersuchung des Handy ergibt zudem, dass Abrahamson seit 2009 immer wieder nach schwer nachweisbaren Selbstmordmethoden und den Ausschlusskriterien von Lebensversicherungen gesucht hatte.

Eine Polizeisimulation ergibt, dass Abrahamson vermutlich den Wetterballon aufblies, eine Waffe daran band und sich damit erschoss. Der Ballon trug die Tatwaffe dann hinaus auf den Atlantischen Ozean, wo sie vermutlich irgendwo vor den Bahamas niederging. Der "Washington Post" zufolge veröffentlichte die Polizei inzwischen ihren Abschlussbericht, in dem der Tod des 71-Jährigen als Suizid eingestuft wird.

Quelle: n-tv.de