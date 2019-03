Mit einem Großaufgebot an Polizisten, Hunden und einem Hubschrauber durchkämmt die Polizei am Donnerstag erfolgslos ein Waldgebiet bei Berlin nach der verschwundenen Rebecca. Heute soll der Einsatz fortgesetzt werden. Wann und wo, ist noch offen.

Die Polizei setzt ihre Suche nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin fort. Für diesen Freitag seien neue Suchaktionen geplant, sagte ein Sprecher am frühen Morgen. Die Ermittler prüfen zudem weiterhin die mehr als 300 Hinweise, die bei ihnen eingegangen sind, nachdem sie den Fall am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt hatten. Die Gesamtzahl der Hinweise liegt damit aktuell bei rund 700.

Zuletzt hatten die Ermittler am Donnerstag erfolglos mit einer Hundertschaft Polizisten, Hunden und einem Hubschrauber ein Waldgebiet südöstlich von Berlin bei Storkow durchkämmt. Die Berliner Polizei hatte anschließend mitgeteilt, dass die Suche weitergehen werde. Wann und wo, sei aber noch nicht bekannt.

Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie von ihrem 27-jährigen Schwager getötet wurde. Er war zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit der 15-Jährigen in seinem Haus. Das automatische Kennzeichenerfassungssystem der Brandenburger Polizei hatte das Auto des Schwagers am Tag des Verschwindens und einen Tag später auf einer Autobahn bei Storkow registriert.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den himbeerroten Renault Twingo des Schwagers oder den Schwager selbst an diesen Tagen in Berlin oder in Brandenburg gesehen haben. Hinweise nimmt sie unter (030) 4664-911333 oder per E-Mail lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.