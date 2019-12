Drei Jahre nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin alarmiert ein "möglicherweise verdächtiger Gegenstand" die Polizei. Die Gegend sowie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werden vorsorglich geräumt und derzeit durchsucht.

Die Berliner Polizei hat den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt, um "Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand" nachzugehen, wie es auf Twitter hieß. Es musste zudem eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorzeitig beendet werden. Alle Besucher hätten das Gebiet ruhig und besonnen verlassen, teilte die Polizei mit. Zur Zeit werden Platz und Kirche durchsucht. Wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte, halten Züge der S-Bahn derzeit nicht am nahe gelegenen Bahnhof Zoo.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, habe es zwei Festnahmen gegeben. Die Personalien würden noch festgestellt, es solle sich jedoch um zwei Syrer handeln, die angeblich Erfahrungen im Umgang mit Sprengstoff haben. Eine Polizeisprecherin bestätigte der dpa diese Angaben jedoch zunächst nicht.

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren, am 19. Dezember 2016, hatte der islamistische Attentäter Anis Amri einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.