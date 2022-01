Die Polizei fahndet nun nach einem 38-Jährigen Tatverdächtigen, der an der Tötung zweier Beamter am frühen Morgen beteiligt gewesen sein könnte.

Die Polizei Kaiserslautern leitet eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 38-Jährigen aus Spiesen-Elversberg im Saarland ein. Der Mann steht im Verdacht, zwei Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel, erschossen zu haben.

In der Nacht zum Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Kusel im Landkreis auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Die uniformierten Beamten waren in einem zivilen Einsatzfahrzeug unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 etwa gegen 4.20 Uhr wurden zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Beamten meldeten jedoch kurz vor der Kontrolle per Funk ein Fahrzeug, auf dem totes Wild gefunden wurde.

Nach ersten Ermittlungen ergibt sich ein Tatverdacht gegen den 38-jährigen Andreas Johannes Schmitt. Sein Aufenthalt ist derzeit unbekannt. Die Beamten fahnden mit Hochdruck nach dem Mann. Im Einsatz sind auch Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei.

Die Ermittler vermuten neben Schmitt mindestens einen weiteren Tatbeteiligten. Eine Mann sei polizeibekannt, er sei in der Vergangenheit bereits durch Fahrerflucht aufgefallen. Er soll zudem eine Waffenerlaubnis besitzen. Am Tatort seien Ausweispapiere gefunden worden, heißt es seitens der Polizei. Ein 29-Jähriger stand in der Vergangenheit in Verdacht auf Wilderei.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 38-jährigen Andreas Johannes Schmitt aus Spiesen-Elversberg. Er hat braune Haare und trägt einen Bart.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet. Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2528 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.