Ein Kind verschwindet spurlos aus einem Potsdamer Möbelhaus. Ermittler suchen 22 Stunden nach dem Mädchen und finden es. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Ermittler in Potsdam haben einen Verdächtigen gefasst, der ein Kind entführt und festgehalten haben soll. Ein sechsjähriges Mädchen verschwand am Sonnabend spurlos aus einem Möbelhaus in Drewitz. Dort war sie mit ihrem Vater und drei weiteren Kindern gewesen. Nach Informationen der Tageszeitung "Märkische Allgemeine" sei das Kind davon gelaufen. Der Vater habe sie zum Ausgang gehen sehen und sei ihr hinterhergelaufen, konnte sie danach aber nicht mehr finden.

Rund 70 Polizisten waren im Einsatz und suchten nach Tuong An M., teilt die Polizeidirektion Brandenburg mit. Hauseingänge und Keller sind in dem Postdamer Stadtteil durchsucht worden, auch Anwohner wurden befragt. Dabei sei nach etwa 22 Stunden Suche einem Polizisten ein Mädchen aufgefallen, dass auf dem Gehweg saß und weinte. Schnell war klar: es ist Tuong An M. Das Kind war nur wenige Straßen entfernt von dem Möbelhaus gefunden worden, es hatte sich offenbar selbst befreit.

Laut Informationen der Potsdamer Tageszeitung habe die Polizei in der vergangenen Nacht nun den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das Mädchen soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Genaue Angaben zum Gesundheitszustand der Sechsjährigen gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die "Potsdamer Neueste Nachrichten" schreiben, der Mann sei in der Wohnung festgenommen worden, in der er das Mädchen festgehalten hatte.