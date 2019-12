Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie

Beamte vermuten Überfall Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie

Polizisten sperren eine Straße in der Nähe des Checkpoint Charlie ab.

In einem Berliner Café ist es offenbar zu einem Raubüberfall gekommen. Die Polizei riegelt das Gebiet derzeit ab. Augenzeugen berichten von Schüssen an einer Kreuzung. Angaben zu möglichen Verletzen gibt es bisher nicht.

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei teilte per Twitter mit, dass sie von einem versuchten Überfall ausgehe. Es seien auch Schüsse von einem unbekannten Verdächtigen abgegeben worden. "Wir haben die Situation unter Kontrolle", schreibt die Polizei weiter.

Von dem Überfall soll nach Angaben von Augenzeugen eine Starbucks-Filiale an der Kreuzung Friedrichstraße/Kochstraße betroffen sein, berichtet der "Tagesspiegel". Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Krankenwagen waren nicht vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.