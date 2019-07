In gleich zwei Fällen stehen derzeit Polizeibeamte vor Gericht: In Ansbach wird der Fall eines Polizisten verhandelt, der mindestens eine Frau in ihrer Wohnung sexuell missbraucht haben soll. Ein anderer Beamter wird im niedersächsischen Neustadt wegen des Missbrauchs einer 14-Jährigen verurteilt.

In Ansbach steht ein Polizeibeamter vor Gericht, der eine 50 Jahre alte Frau in deren Wohnung sexuell missbraucht haben soll. Vor dem Landgericht schilderte die Frau, dass der 57 Jahre alte Beamte sie in ihrer Wohnung aufgesucht und ihr plötzlich an die Brust gefasst habe. Anschließend habe er vorgeschlagen, sich nackt auszuziehen. Die Frau wartete eigenen Angaben zufolge nach dem Vorfall zunächst längere Zeit, bis sie sich schließlich bei der Polizei meldete.

Nun sollen in dem Verfahren zwei Polizeibeamte aus der Polizeiinspektion des Angeklagten als Zeugen aussagen. Anschließend sind Plädoyers und Urteil geplant. Für den Beamten steht viel auf dem Spiel: Bei einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr würde er aus dem Polizeidienst entlassen.

Laut Anklage besuchte der Mann sogar noch eine weitere Frau zu Hause und berührte sie dort unsittlich. Dabei nutzte er demnach seine Position als Polizist aus. Ein DNA-Test im Fall der heute 76-jährigen Rentnerin konnte allerdings nicht beweisen, dass der Beamte auch ihr an die Brust fasste. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Ein weiterer Kripo-Beamter wurde der "Bild"-Zeitung zufolge wegen eines anderen Missbrauchsfalls bereits verurteilt. Das Amtsgericht Neustadt verurteilte den 43-Jährigen demnach zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und zur Zahlung von jeweils 1500 Euro an das Opfer und die Opferschutz-Organisation "Weißer Ring". Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er ein 14-jähriges Mädchen, das er als Trainer einer Fußballmannschaft trainierte, missbrauchte.

Zudem bombardierte er sie dem Bericht zufolge mit Handy-Nachrichten. 40 Seiten mit Handy-Chats wurden gesichert. Laut NDR wurde der 43-Jährige nach der Verurteilung mit sofortiger Wirkung vom Dienst enthoben. Die Dienstpistole war dem Mann laut "Bild"-Zeitung bereits zuvor abgenommen worden.