Angreifer stand in Terrorkartei Polizistin in Frankreich mit Messer erstochen

Ein weiterer tödlicher Angriff auf eine Polizistin in einer französischen Kleinstadt sorgt für Entsetzen. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt, gilt als radikal und psychisch krank. Er wird bei seiner Festnahme nach stundenlanger Flucht erschossen.

Im Westen Frankreichs ist eine Polizistin bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Festnahme des zunächst flüchtigen Verdächtigen wurden zwei weitere Polizisten sowie der mutmaßliche Angreifer verletzt. Der Mann starb wenig später, aus Ermittlerkreisen hieß es: an Schussverletzungen. Medien berichteten, dass der Mann für Aggressionen gegen Sicherheitskräfte bekannt und in einer Anti-Terror-Datenbank registriert gewesen sein soll. Er soll außerdem psychische Probleme gehabt haben.

Die Tat ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Morgen im Polizeigebäude von La Chapelle-sur-Erdre nahe Nantes. Die Polizei hatte zunächst mit 80 Polizisten, zwei Hubschraubern und drei Hundestaffeln nach dem bewaffneten Täter gesucht, der zu Fuß geflüchtet war. Die Schulen in der Umgebung wurden nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung alarmiert und angewiesen, die Schüler nicht aus dem Gebäude zu lassen. Via Twitter rief die Gendarmerie die Bevölkerung auf, das betroffene Gebiet zu meiden.

Am Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen infolge eines Schusswechsels. Bei der Festnahme wurden den Angaben zufolge zwei Beamte an der Hand und am Arm verletzt. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte auf Twitter zunächst nur die Festnahme. Der Minister wird am Nachmittag in La Chapelle-sur-Erdre erwartet. Näheres zu den Umständen, wie der Gesuchte zu Tode kam, war zunächst nicht bekannt.

Polizei fordert nach Angriffen mehr Rückhalt

Vor gut einer Woche hatten zehntausende Sicherheitskräfte nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Paris mehr Unterstützung durch die Politik gefordert. Anfang Mai war ein Polizist bei einem Einsatz gegen Drogenhändler in Avignon in Südfrankreich getötet worden. Wenige Tage zuvor hatte ein mutmaßlicher Islamist eine Polizistin in Rambouillet südlich von Paris mit einem Messer tödlich verletzt.

Im Herbst 2019 tötete ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstraße Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Frankreichs Mitte-Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten.

"Ich weigere mich, die Angriffe auf unsere Polizisten zu unserem Alltag werden zu lassen", reagierte Rechtspopulistin Marine Le Pen auf Twitter. "Wie konnte eine Person, die für ihre Radikalisierung bekannt ist, die dafür bekannt ist, Polizeibeamte angreifen zu wollen, da draußen sein, frei, um Schaden anzurichten?" Die Bürgermeisterin von Nantes, Johanna Rolland, prangerte eine "verachtenswerte, unsägliche Tat" an. Was könnte verachtenswerter sein, als diejenigen anzugreifen, die uns täglich beschützen, schrieb sie in einer Mitteilung.