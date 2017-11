Panorama

Übelkeit, Juckreiz, Schwindel: Rätselhafter Brief sorgt für Alarm

Nach dem Fund eines mysteriösen Briefes und der Evakuierung einer Polizeiwache im Sauerland stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Beim Öffnen des Umschlags waren gestern Abend fünf Menschen leicht verletzt worden. Auch am Morgen war noch unklar, weshalb ihnen übel und schwindelig geworden war.

Der Brief stamme womöglich aus Saudi-Arabien, es gebe entsprechende Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die 31 Jahre alte Adressatin habe ihn am Freitagabend zur Polizei in Hemer gebracht, weil sie niemanden in dem arabischen Land kenne und deshalb skeptisch geworden sei.

Kaum war der Umschlag geöffnet, klagten die Frau, eine Polizistin und drei Beamte über Übelkeit, Juckreiz und Schwindelgefühl. Nach der Evakuierung der Polizeistation konnten Dortmunder Experten aber keine giftigen Stoffe entdecken.

Quelle: n-tv.de