Das Geschäft in der Neuen ABC-Straße in Hamburg hat sich auf Luxusuhren spezialisiert.

Mitten im vorweihnachtlichen Trubel stürmen zwei Bewaffnete am Hamburger Gänsemarkt ein Geschäft für Luxusuhren. Mit einem Hammer zertrümmern sie die Vitrinen und machen sich mit ihrer Beute auf und davon. Nach einem Großalarm muss die Polizei die Suche nach ihnen erfolglos abbrechen.

Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt haben die Täter am Dienstagabend hochwertigen Schmuck erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Tatverdächtige auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob noch weitere Menschen an dem Überfall in dem Geschäft in der Neuen ABC-Straße beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Verletzt worden sei niemand.

Die Spurensicherung am Tatort: Die Täter sollen Uhren im Gesamtwert von mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Täter schlugen im abendlichen Geschäftstrubel vier Tage vor Heiligabend zu - in der Nähe des Gänsemarkts. Zum genauen Wert der Beute machte der Sprecher keine Angaben. Es handle sich um hochwertigen Schmuck. Den Angaben der Polizei zufolge sollen die Täter bei dem Überfall Schusswaffen bei sich getragen haben. Am Tatort waren eine zertrümmerte Vitrine und ein Hammer zu sehen.

Ein von den Beamten eingesetzter Spürhund habe eine Spur bis zur U-Bahn-Station Rödingsmarkt aufgenommen, dort habe sie sich verloren, ergänzte der Sprecher am späten Abend. Eine weitere Spur führte zum S-Bahnhof Stadthausbrücke, verlief sich dort jedoch. Zwei E-Roller sowie schwarze Handschuhe, welche die Täter vermutlich trugen, wurden sichergestellt, wie es weiter von der Polizei hieß. Zudem seien Videoaufnahmen von einer Haltestelle in der Nähe des Juweliergeschäfts angefordert worden. Die Einsatzmaßnahmen der Polizei wurden am späten Abend abgebrochen.

Mit einem Hammer zertrümmerten die Täter die Vitrinen. (Foto: dpa)

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen es die Täter vor allem auf hochwertige Uhren abgesehen haben. Bei dem überfallenen Geschäft handele es sich um einen renommierten Uhrenhändler, der auch auf Sylt eine Filiale betreibt. Das Blatt beziffert den Wert der Beute auf mehr als zwei Millionen Euro.