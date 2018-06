Panorama

Feueralarm in Frankfurt: Rauchsäule beunruhigt Flugreisende

Dunkler Qualm steigt zu Wochenbeginn über dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens auf und führt zu irritierten Reaktionen: Augenzeugen fürchten ein größeres Feuer. Der Brandherd entpuppt sich jedoch als eng begrenzt.

Ein brennender Flugzeugschlepper hat am Morgen am Frankfurter Flughafen Unruhe ausgelöst. Über dem Vorfeld des größten deutschen Luftdrehkreuzes stieg eine weithin sichtbare Rauchsäule auf. In Mitteilungen auf Twitter befürchteten Augenzeugen in ersten Reaktionen irrtümlicherweise, bei dem Vorfall könnte ein Flugzeug in Brand geraten sein. Bilder aus Frankfurt zeigen eine schmutzig graue Qualmwolke, die hinter geparkten Maschinen über dem Vorfeld aufsteigt.

Der Betreiber des Flughafens konnte jedoch schnell in Entwarnung geben: Der Brand blieb auf das Schleppfahrzeug beschränkt. Flugzeuge oder Einrichtungen des Flughafens waren von dem Feuer nicht betroffen.

Die Flughafenfeuerwehr habe den Brand schnell gelöscht, teilte ein Fraport-Sprecher mit. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Fracht- oder Passagierjets wurden nicht beschädigt.

Für Flugreisende blieb der Brand auf dem Vorfeld ohne Auswirkungen: Der Flugverkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.

Quelle: n-tv.de