In Frankreich steigen die Fallzahlen derzeit rapide an.

Das Infektionsgeschehen auf dem europäischen Kontinent hat Folgen: Die Bundesregierung betrachtet nun mehr als die Hälfte aller EU-Mitgliedsstaaten ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete. In Nachbarstaaten wie Frankreich und Österreich sind neue Regionen hinzugekommen.

Die Bundesregierung hat Regionen in elf Ländern der Europäischen Union wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Darunter sind auch Gebiete in den Nachbarländern Dänemark, Tschechien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Das geht aus der aktualisierten Liste des Robert-Koch-Instituts hervor.

Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten wieder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Neu hinzugekommen sind nun Regionen in Dänemark, Portugal, Irland und Slowenien. Zudem wurden weitere Regionen in Frankreich, Tschechien, den Niederlanden, Kroatien, Rumänien, Österreich und Ungarn als Risikogebiete ausgewiesen.

Das Auswärtige Amt verhängte weitere Reisewarnungen. Betroffen seien die portugiesische Haupstadt Lissabon, Irlands Haupstadt Dublin sowie die französischen Regionen Centre-Val-de-Loire, Normandie und Bretagne, teilte das Ministerium mit. Außerdem werde vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Tschechien mit Ausnahme der Aussiger Region und der Mährisch-Schlesischen Region gewarnt.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Auswärtige Amt am 17. März erstmals eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Für mehr als 30 europäische Länder wurde sie Mitte Juni zunächst wieder aufgehoben. Schon nach wenigen Wochen mussten die Reisewarnungen für die ersten Länder aber wegen steigender Infektionszahlen wieder reaktiviert werden.

Frankreich meldet mehr als 13.000 neue Fälle

Inzwischen ist mehr als die Hälfte der EU-Länder betroffen. Spanien ist aber weiterhin der einzige Mitgliedstaat, der ganz zum Risikogebiet erklärt wurde. Die Einstufung erfolgt in der Regel, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Bei der Reisewarnung kann es bisher auch noch andere Gründe wie Einreisesperren oder fehlende Hygienemaßnahmen geben.

Allein in Frankreich verzeichneten die Behörden erneut mehr als 13.000 Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden kamen 13.072 Corona-Fälle nach 10.008 am Vortag hinzu, teilte das Gesundheitsministerium mit. In sechs Tagen überschritt die Zahl bereits drei Mal die Marke von 13.000. Insgesamt haben sich in dem deutschen Nachbarland 481.141 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 43 auf 31.459.