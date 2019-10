Es ist der Medienskandal 2018: "Spiegel"-Reporter Claas Relotius fälschte unzählige seiner preisgekrönten Geschichten. Der Journalist Juan Moreno entdeckt den Betrug und schreibt ein Buch darüber. Doch steht darin überall die Wahrheit?

Der ehemalige "Spiegel"-Reporter Claas Relotius geht gegen vermeintliche Falschaussagen des freien Journalisten Juan Moreno vor. Konkret geht es um die Darstellung in dem Buch "Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus" von Moreno, das von der Überführung seines Kollegen Relotius handelt. Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet, dass der Medienanwalt Christian Schertz an Moreno und den Verlag Rowohlt Berlin eine Unterlassungsforderung zugestellt habe. Es gehe um mehr als 20 Seiten in dem Buch, die "erhebliche Unwahrheiten und Falschdarstellungen" beinhalten sollen.

Es stelle sich auch die Frage, heißt es in dem Schreiben, inwiefern es zulässig oder auch ethisch zu verantworten sei, ein Buch über einen Menschen zu schreiben, der erkennbar psychisch erkrankt sei. Insgesamt 22 Textstellen seien laut Medienanwalt problematisch, die nicht weiter behauptet oder verbreitet werden sollen. Andernfalls solle eine Vertragsstrafe fällig werden, deren Höhe Relotius bestimmen könne.

"Ich bin mir meiner eigenen großen Schuld heute sehr bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen. Ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur", erklärte Claas Relotius. "Nicht eigensinniges Kalkül, sondern krankhafter Realitätsverlust" stünden hinter seinem Handeln.

Schlussszene nicht wahr?

Details wie etwa die Angaben, Relotius habe mehr als 40 Preise für seine journalistische Arbeit gewonnen oder er habe eine krebskranke Schwester, stünden auf dem Prüfstand. Moreno schreibt zum Ende des Buches, eine Sekretärin des "Spiegel" habe Relotius auf einem Fahrrad durch Hamburg fahren sehen, nachdem dieser hingegen jemand anderem erzählt hatte, er sei in Behandlung in Süddeutschland. Doch der zeitliche Zusammenhang stimme nicht, stellt Relotius klar. Moreno habe daraufhin erklärt, ein Kollege habe ihm das so erzählt.

Die Vorwürfe gegen Juan Moreno gehen sogar noch weiter: Er habe mit unmittelbar Beteiligten nicht gesprochen, habe keine Zitate autorisieren lassen und den "Spiegel"-Autor Relotius selbst nie persönlich getroffen.

Der "Spiegel" hatte den Skandal Ende 2018 selbst öffentlich gemacht. Dem Magazin zufolge waren seit 2011 rund 60 Texte im Heft und bei "Spiegel Online" erschienen, die Relotius geschrieben hat oder an denen er beteiligt war. Darin hatte er zum Teil Protagonisten und Szenen erfunden. Moreno war ihm bei der Recherche zu einer gemeinsamen Geschichte auf die Schliche gekommen.