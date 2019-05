Rettungskräfte suchen in kalter Donau

Kaum Hoffnung auf Überlebende Rettungskräfte suchen in kalter Donau

Sieben Tote sind schon geborgen, 21 Menschen werden nach dem Schiffsunglück auf der Donau noch vermisst. Obwohl ein groß angelegter Rettunsgeinsatz läuft, gibt es nur "minimale Hoffnung" auf Überlebende.

Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf der Donau in Budapest gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Bisher wurde bestätigt, dass bei dem Unglück am späten Mittwochabend sieben Menschen ums Leben kamen.

Ein Ausflugsschiff mit 35 Menschen an Bord, von denen die meisten südkoreanische Touristen waren, war nach der Kollision mit der weitaus größeren "Viking Sigyn" gekentert und sehr schnell gesunken. 21 der 35 Insassen des Ausflugdampfers "Hableany" (Nixe) werden ungarischen Medien zufolge immer noch vermisst. Unter ihnen seien auch zwei Ungarn, die auf dem Schiff arbeiteten, und drei Reisebegleiter. Sieben der 33 Gäste waren gerettet worden. Sie werden in drei Budapester Krankenhäusern versorgt, ihr Zustand ist stabil. Auf dem größeren Flusskreuzfahrtschiff wurde niemand verletzt.

Die meisten der Touristen befanden sich demnach zum Zeitpunkt des Unglücks unter Deck der "Hableany". Laut Mitteilung des südkoreanischen Außenministeriums trugen die Passagiere des Dampfers keine Rettungswesten. Es gebe nur "minimale Hoffnung" auf weitere Überlebende, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Die Wassertemperatur der Donau liegt derzeit bei etwa 12 Grad.

Suche unter schwierigen Bedingungen

Ungarische Medien berichten von einem Großeinsatz der Budapester Rettungskräfte. Große Scheinwerfer beleuchteten Teile der Fluss-Oberfläche. Auf 100 Kilometern Länge werde das Donauufer abgesucht. Zwei der bisher geborgenen sieben Toten seien weit von der Unfallstelle entfernt gefunden worden, hieß es. Heftiger Regen und die starke Flussströmung erschweren die Rettungsarbeiten erheblich. An der Margarethenbrücke traf ein Militärschiff mit Spezialtauchern ein, die bis in das Schiffswrack vordringen wollen. Es soll in drei bis vier Metern Tiefe liegen.

Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch vollkommen unklar. Menschliches Versagen könne bisher nicht ausgeschlossen werden. Nach Darstellung von Polizei-Oberst Adrian Pal ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwoch um 21.05 Uhr. Unter der Margaretenbrücke sei das kleine Ausflugsschiff vor das größere Kreuzfahrtschiff gebogen, wodurch es zu der Kollision kam. Es sei ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Gefährdung mit massenhafter Todesfolge eingeleitet worden. Mitarbeiter des Eigners des Ausflugsschiffes wurden von der Polizei vernommen. Der Sprecher der Panorama Deck GmbH, Mihaly Toth, sagte, die zweiköpfige, erfahrene Besatzung des Schiffes habe unter Einsatz des eigenen Lebens noch an den Rettungsarbeiten teilgenommen. Auch der Kapitän der "Viking Sigyn" und weitere Besatzungsmitglieder wurden als Zeugen befragt.

Nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap befanden sich 30 Touristen, die eine Sechs-Länder-Reise nach Osteuropa gebucht hatten, auf der gesunkenen "Hableany". Die meisten Reisenden waren 40 bis 50 Jahre alt. Der nächtliche Schiffsausflug war südkoreanischen Angaben zufolge einer der letzten Programmpunkte der Touristengruppe in Ungarn.