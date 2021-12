STIKO will Kinder-Impfung bei Vorerkrankung empfehlen

Die Ständige Impfkommission veröffentlicht einen Beschlussentwurf, in dem sie eine Impfung mit Biontech/Pfizer für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankung empfehlen will. Auch gesunde Kinder in dieser Altersgruppe können auf Wunsch einen Piks bekommen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will die Corona-Impfung Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können, hieß es in einer Mitteilung des Expertengremiums zu einem Beschlussentwurf. Es handelt sich noch nicht um eine finale STIKO-Empfehlung. Empfohlen wird das Vakzin von BioNTech und Pfizer. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte Ende November grünes Licht für den Einsatz des Impfstoffs bei Kindern gegeben.

Es gibt schon länger Hinweise darauf, dass die STIKO die Impfung zunächst ausdrücklich nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen und erkrankten Angehörigen empfehlen will. Eine spätere Ausweitung auf alle Gruppen hatte es auch beim Impfen von 12- bis 17-Jährigen gegeben.

Bis zur endgültigen Klärung der Frage, wie sich eine Impfung auf jüngere Kinder mit Herzmuskelerkrankungen auswirkt, könne es Januar oder Februar werden. Erwartet würden dazu Daten aus den USA, wo Kinder in dem Alter bereits in großer Zahl gegen Covid-19 geimpft werden.

Sehr seltene Nebenwirkungen können mit einer Probandenzahl wie in der Zulassungsstudie nicht erfasst werden. Beim Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige geht es um ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech-Impfstoff. Es gibt jetzt schon Ärzte, die den schon verfügbaren Impfstoff in verringerter Dosis einsetzen, dies fällt laut Kinderärzten unter sogenannten Off-Label-Use.