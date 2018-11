Panorama

Er war Aschenbrödels König: Schauspieler Rolf Hoppe ist tot

Er verkörperte den König im Weihnachtsmärchen ebenso wie den Nazi-Ministerpräsidenten im oscarprämierten Drama. Nun ist mit Rolf Hoppe einer der bekanntesten Schauspieler der DDR gestorben.

Viele kannten ihn aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", doch Rolf Hoppe füllte mehr als 400 Film- und Bühnenrollen aus. Nun ist der Schauspieler mit 87 Jahren gestorben. Er sei am Mittwoch nach einem erfüllten Leben im Kreise seiner Familie entschlafen, teilten Angehörige mit. Erst im vergangenen Jahr hatte Hoppe mehrere Preise gewonnen - den Märchenfilmfestival-Preis für sein Lebenswerk in Annaberg-Buchholz etwa und den Orden des Dresdner Semperopernballs.

Der aus dem Südharz stammende Hoppe gehörte zu den bedeutendsten Schauspielern der DDR. Durch wichtige Rollen in Kino- und Fernsehfilmen erlangte er internationale Bekanntheit. Seinen Durchbruch schaffte er mit dem 1982 oscarprämierten Spielfilm "Mephisto" von Istvan Szabo. Hoppe, der lange als "Bösewicht vom Dienst" galt, stellte dort den Nazi-Ministerpräsidenten Hermann Göring dar. Auch im "Tatort" war er mehrmals zu sehen. Zudem trat er in verschiedenen Märchenfilmen auf. So spielte Hoppe den König im Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der im Weihnachtsfernsehprogramm läuft.

In gut 50 Jahren Karriere gab es nur zwei weiße Flecken: "Einen Kindermörder würde ich nie spielen", sagte der Darsteller einst. Die andere Ausnahme ist eher ungewollt: eine Liebhaberrolle wurde ihm nie angeboten. "Ein dicker Mann kann doch auch liebhaben", beschwerte sich Hoppe später darüber.

Doch nicht nur vor der Kamera fand man den Schauspieler. Er gehörte seit 1977 auch dem Ensemble des Dresdner Schauspiels an. Zudem hatte er bereits 1995 am Rande von Dresden einen Bauernhof gekauft und mit Freunden das Hoftheater Dresden gegründet, wo er als Prinzipal wirkte.

Quelle: n-tv.de