Panorama

Wohl mehrere Schüler getroffen: Schüsse an High School in Maryland

In den USA gibt es womöglich den nächsten Amoklauf an einer Schule: An der High School in Great Mills im US-Bundesstaat Maryland fallen nach übereinstimmenden Berichten Schüsse. Mehrere Schüler sollen getroffen worden sein.

In den USA sind erneut an einer High School Schüsse gefallen. Laut dem Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort. Der Sheriff hat den Einsatz auf Twitter bestätigt. Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich der US-Hauptstadt Washington D.C.

Der Schüler Jonathan Freese sprach per Telefon vom Schulgebäude aus mit dem Fernsehsender CNN und schilderte das Geschehen. Er sagte, mehrere Schüler seien von Kugeln getroffen worden, möglicherweise seien es sieben gewesen. "Das ist alle sehr schnell gegangen, unmittelbar nach Schulbeginn", sagte Freese. "Die Polizei hat sehr schnell reagiert." Es seien viele Beamte eingesetzt worden. "Die Polizei geht nun von Klasse zu Klasse, wir werden bald aus der Schule gebracht."

Die Great Mills High School besuchen etwa 1600 Schüler. Freese sagte, der Vorfall habe sich um kurz nach 8 Uhr ereignet. Die Schule sei gegen 8.30 Uhr abgeriegelt worden. Eine Bestätigung für die verletzten Schüler gibt es bisher nicht. Der Sender NBC berichtete allerdings ebenfalls von mehreren Verletzten.

Am 14. Februar hatte ein 19-jähriger in Parkland im US-Bundesstaat Florida 14 Schüler und 3 Erwachsene erschossen. Seitdem gibt es in den USA eine breite Schülerbewegung für schärfere Waffengesetze. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat sich bislang aber nicht entscheidend bewegt.

Quelle: n-tv.de