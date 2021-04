In Paris fallen vor einem Krankenhaus plötzlich Schüsse. Der mutmaßliche Täter flieht anschließend auf einem Motorroller. Eines der Opfer überlebt den Angriff nicht. Die Ermittler gehen von einer Art Abrechnung aus.

In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person sei am frühen Nachmittag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach vor dem Henry-Dunant-Krankenhaus im 16. Arrondissement im Südwesten der französischen Hauptstadt. Der mutmaßliche Schütze war am Nachmittag noch auf der Flucht.

Auf TV-Bildern war zu sehen, dass die Gegend um das Krankenhaus weiträumig abgesperrt wurde. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Der Sender Franceinfo berichtete, dass die Ermittler erst einmal von einer Art Abrechnung ausgehen. Eine Bestätigung dafür gab es aber nicht. Hinweise auf einen Anschlag liegen nicht vor.

Der Verdächtige ist Berichten zufolge auf einem Motorroller oder Motorrad geflüchtet. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln, bei der verletzten Frau um eine Mitarbeiterin des Wachpersonals. Sie soll schwer verletzt worden sein. Das geriatrische Krankenhaus befindet sich in der Nähe der Porte de Saint-Cloud. Dort ist aktuell auch ein Impfzentrum gegen Covid-19 untergebracht.

"Ich hörte einen Knall, und ich sah einen Kerl mit einer Kapuze, der eine Kugel abfeuerte, und ich sah einen Typen am Boden", zitierte der Sender BFM TV den Manager eines Restaurants, das sich gegenüber vom Tatort befindet. Der Angreifer habe aus nächster Nähe auf das Opfer geschossen, sei dann auf sein Gefährt gestiegen und davongefahren.