Schütze eröffnet Feuer an US-Schule

Frau stirbt an Verletzungen

Frau stirbt an Verletzungen Schütze eröffnet Feuer an US-Schule

Schulen sind abgeriegelt, Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben: In Kalifornien schießt ein Mann an einer High School um sich. Der flüchtende Tatverdächtige wird wenig später von der Polizei gestellt. Er und mehrere Opfer befinden sich im Krankenhaus.

An einer Schule im US-Bundesstaat Kalifornien sind durch Schüsse ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Saugus High School in der Stadt Santa Clarita nördlich von Los Angeles gebe es "mehrere" Verletzte, schrieben die Behörden bei Twitter. Wenig später teilte ein behandelndes Krankenhaus mit, ein weibliches Opfer sei gestorben. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen.

Die Polizei fahndete nach einem Verdächtigen, der Zeugenangaben zufolge asiatisch aussah und schwarz gekleidet war, wie das Büro des Sheriffs auf Twitter mitteilte. Anwohner in der Umgebung der Saugus High School waren aufgerufen worden, ihre Türen abzuschließen und in ihren Häusern zu bleiben. Vorübergehend waren als Vorsichtsmaßnahme andere Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

Kurz darauf gab Sheriff Alex Villanueva die Festnahme des mutmaßlichen Schützen fest. Der Verdächtige sei "in Gewahrsam" und werde nun in einem Krankenhaus behandelt. Über das Motiv des Tatverdächtigen ist bislang nichts bekannt. Der Polizeisprecher Bob Boese sagte dem Lokalsender von NBC, es habe in der Schule "mindestens drei" Opfer gegeben. Möglicherweise seien aber noch nicht alle Opfer gefunden worden. Das Schulgelände wurde seinen Angaben "systematisch" durchsucht. Dabei sei auch eine Waffe gefunden worden.

Auf Luftaufnahmen von NBC war zu sehen, wie Schüler von Polizisten aus dem Schulgebäude geführt und in eine nahegelegene Kirche gebracht wurden. Andere standen außerhalb des Schulgeländes und telefonierten.

Trump will Waffenrecht nicht einschränken

Mindestens drei Rettungswagen und Dutzende Streifenwagen standen vor der Schule, die gegenüber von einem Wohngebiet liegt. Auch Beamte der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF) waren im Einsatz. Santa Clarita liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Los Angeles.

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Schulen, Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere - vor allem, weil die Republikaner von US-Präsident Donald Trump dagegen sind.

Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch Trump ist gegen eine Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz, das in der US-Verfassung verankert ist.