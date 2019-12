Erneut kommt es auf einem Stützpunkt der US-Armee zu einer Schießerei. Am Standort Pensacola in Florida feuert ein Mann mit einer Waffe um sich und tötet drei Menschen. Polizisten erschießen den Angreifer. Ermittler prüfen nun einen möglichen terroristischen Hintergrund.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist es auf einem Militärstützpunkt in den USA zu tödlichen Schüssen gekommen. Die US Navy und die Polizei teilten mit, auf dem Militärstützpunkt Pensacola in Florida habe ein Schütze am Morgen Schüsse abgegeben. Der Schütze sei tot, außerdem gebe es mindestens drei weitere Todesopfer. Insgesamt gab es sieben Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden, darunter zwei Polizisten.

Der Schütze eröffnete das Feuer laut Polizei in einem Schulungsraum auf dem Militärgelände. Er sei nach kurzer Zeit von der Polizei erschossen worden. Bei dem Feuergefecht wurde ein Polizist am Arm und ein weiterer am Knie verletzt. "Es hätte noch sehr viel schlimmer kommen können", sagte ein Navy-Vertreter. Laut Informationen der "Washington Post" soll es sich bei dem Täter um einen Militärpiloten aus Saudi-Arabien handeln, der in den USA geschult wurde. Demnach prüfen Ermittler nun ein mögliches terroristisches Motiv.

US-Marine tötet in Pearl Harbor drei Personen

Der Stützpunkt wurde wegen der Attacke vorübergehend abgeriegelt. Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aus dem Weißen Haus hieß es, Präsident Donald Trump sei über den Zwischenfall informiert worden und verfolge die Lage. Auf der Militärbasis Pensacola sind 16.000 Militärangehörige und mehr als 7000 Zivilisten stationiert. Der Standort ist unter anderem ein wichtiges Ausbildungszentrum der Marine und Stützpunkt einer Kunstflugstaffel der US-Navy.

Erst am Mittwoch hatte ein Angehöriger der US-Marine auf dem Militärstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii zwei Zivilangestellte getötet und sich anschließend selbst erschossen. Über die Hintergründe ist bisher zunächst nichts bekannt. Pearl Harbor ist einer der größten Stützpunkte der US Navy im Pazifik.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenattacken auf Militärstützpunkten. Im November 2009 tötete ein US-Armeepsychiater am Stützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas 13 Menschen. Vier Jahre später erschoss ein Amokläufer auf einer Militärbasis in der Hauptstadt Washington zwölf Menschen, ehe er bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Im Juli 2015 tötete ein offenbar islamistisch motivierter Schütze an einem Rekrutierungszentrum im Bundesstaat Tennessee fünf Armeeangehörige.