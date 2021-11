In Bergregion umgestürzt Sechs Tote bei Busunglück in Brasilien

Bei einem Busunglück im brasilianischen Bundesstaat São Paulo sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 verletzt worden. Unter den Todesopfern soll auch ein Kind gewesen sein.

Der Reisebus mit 66 Fahrgästen und dem Fahrer war von der Metropole São Paulo unterwegs an die Küste, als er auf dem Bergteil der Strecke bei São Luiz do Paraitinga nahe der Stadt Ubatuba umstürzte, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. In Brasilien ist am Montag Feiertag, viele Brasilianer nutzen das lange Wochenende für Ausflüge.

Die Bürgermeisterin der Stadt Ubatuba, Flavia Pascoal, bedankte sich bei den Einsatzkräften und den vielen Helfern aus der Region. "In diesem Moment der großen Trauer und des Schmerzes sind wir dankbar für den Einsatz und die Unterstützung aller Teams, die an dieser wichtigen Rettungsarbeit beteiligt sind", sagte sie.