Sechs Tote bei Schießerei in Kalifornien

Baby mit Kopfschuss getötet Sechs Tote bei Schießerei in Kalifornien

Vergangene Woche findet in einem Haus in der US-Stadt Goshen eine Drogenrazzia statt. Nun ereignet sich an derselben Adresse ein "schreckliches Massaker". Auf dem Grundstück finden Polizisten sechs erschossene Menschen, darunter auch eine Mutter im Teenager-Alter und ihr Baby.

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Kalifornien sind sechs Menschen getötet worden, darunter eine 17-jährige Mutter und ihr sechsmonatiges Baby. Die vermutlich im Zusammenhang mit Bandenkriminalität stehende Blutbad ereignete sich in der Nacht auf Montag in der Ortschaft Goshen, wie der Sheriff des Landkreises Tulare County mitteilte. Demnach wurde die Polizei gegen 03.40 Uhr Ortszeit wegen einer Vielzahl von Schüssen zu einem Haus in Goshen gerufen.

Beim Eintreffen am Tatort entdeckten die Beamten dann zwei Opfer auf der Straße und ein drittes im Hauseingang, wie Sheriff Mike Boudreaux sagte. Auch im Gebäude selbst wurden Opfer aufgefunden. Die 17-Jährige und ihr sechs Monate altes Baby wurden durch Kopfschüsse getötet. Ein Schwerverletzter wurde in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber.

Sheriff Boudreaux sprach von einem offenbar "gezielten" Angriff auf die Familie. Es gebe vermutlich einen Zusammenhang zu Bandenkriminalität. Die Behörden hatten das Haus demnach erst vor einer Woche bei einer Drogenrazzia durchsucht.

"Wir glauben zum jetzigen Zeitpunkt, dass es mindestens zwei Verdächtige gibt", sagte der Sheriff weiter. Mehrere Menschen hätten das "schreckliche Massaker" überlebt. Goshen liegt im Landesinneren von Kalifornien, etwa auf halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco.

Schusswaffengewalt ist ein großes Problem in den USA. Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Bei mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um Suizide.