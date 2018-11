Panorama

Alles andere als romantisch: Segler tötet Ehefrau in den Flitterwochen

Lewis Bennett fliegt mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Isabella in die Flitterwochen. Doch dieser Honeymoon ist nicht voller Liebe und Sex, sondern endet tödlich. Dann versucht der Mann seine Tat auch noch ziemlich dreist zu vertuschen.

Lewis Bennett und seine Frau Isabella leben zusammen in Delray Beach, im US-Bundesstaat Florida. Er ist ein britischer Hobbysegler und Ingenieur, sie eine Immobilienmaklerin aus Kolumbien. Gemeinsam haben sie eine zweijährige Tochter. Nach ihrer Hochzeit im Februar 2017 planen sie eine Reise in die Karibik.

Drei Monate später starten die beiden in ihre Flitterwochen. Am 14. Mai brechen Lewis und Isabella zu einem Ausflug auf. Sie fahren mit einem etwa 11 Meter langen Katamaran aufs Meer. Dann soll es angeblich zu einem Unfall gekommen sein. Der 41-jährige Ehemann schildert der Polizei folgende Version: Er habe das Boot gesteuert und sei dabei eingenickt. Dann habe er durch ein Geräusch bemerkt, dass das Schiff beschädigt sei. Seine Frau sei einfach weg gewesen. Laut seiner Aussage soll sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich an Deck gewesen sein.

Erst nach fünf Stunden funkt er die Seenotrettung an und wird schließlich von einem Helikopter gerettet. Der Katamaran ist so beschädigt, dass er später sinkt. Eine groß angelegte Suche nach Ehefrau Isabella bleibt erfolglos. Später finden die Ermittler heraus, dass der Ehemann entgegen seiner eigenen Aussage nicht nach Isabella gesucht hat.

Wollte er nur ihr Haus?

Trotz der ersten Ungereimtheiten bleibt der Mann monatelang bei seiner Geschichte. Die Staatsanwaltschaft vermutet aber, der Ehemann habe es auf Isabellas Haus abgesehen. Denn eines ist ziemlich verdächtig: Nur 24 Stunden nach dem Tod bittet er um eine Urkunde, die Isabella für tot erklärt. Nur mit diesem Dokument kann er an ihr Haus gelangen.

Schließlich wird der Ermittlungsdruck auf Lewis Bennett zu groß. Denn auch Textnachrichten auf dem Isabellas Handy zeigen, dass sie ihren Mann "nicht mehr respektierte" und es Streit zwischen den beiden gegeben haben muss. Bennett gesteht mehr als ein Jahr nach Tat, dass er seine eigene Frau getötet hat. Er behauptet aber, dass er es nicht mit Vorsatz getan habe. Die Ermittler sind sich hingegen sicher, dass er das Boot absichtlich auf Grund laufen ließ, um von der Tat abzulenken. Nun drohen dem Mann rund acht Jahre Haft.

Quelle: n-tv.de