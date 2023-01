Senior kann durch Spenden in Ruhestand gehen

Menschen im Rentenalter, deren Geld kaum zum Leben reicht. Davon gibt es in den USA viele. Warren "Butch" Marion ist einer von ihnen, bis seine Geschichte bei Tiktok viral geht.

Warren "Butch" Marion ist im Walmart in Cumberland, im US-Bundesstaat Maryland, lange eine bekannte Größe. Denn der Kassierer ist deutlich älter als seine Kolleginnen und Kollegen. Doch auch im Alter von 82-Jahren erscheint der Navy-Veteran regelmäßig zu seinen acht bis neun Stunden dauernden Schichten in dem Supermarkt. Der Grund ist allerdings nicht, dass Marion so gern arbeitet, sondern, dass seine Rente nicht zum Leben reicht.

Das fiel auch Rory McCarty auf, der zuvor bereits einen Bericht über eine andere ältere Walmart-Angestellte gesehen hatte. Die Frau hatte in einem Tiktok-Video erzählt, sie müsse bei der Einzelhandelskette arbeiten, um über die Runden zu kommen. Als McCarty kurz darauf in seinem örtlich Walmart einkaufte, fiel ihm Marion auf und er verstand, dass dieser Mann das gleiche Problem hat. Viele Amerikaner haben Probleme damit, genug Geld für den Ruhestand zu sparen. Laut Federal Reserve "gibt ein Viertel der Nicht-Rentner an, dass sie überhaupt keine Altersvorsorge haben".

Im Dezember lud McCarty bei Tiktok ein Video hoch, dass Marion bei der Arbeit zeigt. Die Veröffentlichung der Bilder verband der Unternehmer mit der Bitte an seine Follower, ihm zu helfen und Marion durch Spenden den Ruhestand zu ermöglichen. Gleichzeitig erstellte er eine GoFundMe-Seite, in der er das Ziel ausgab, 100.000 US-Dollar für den 82-Jährigen zu sammeln.

Entspannter Ruhestand

Er wolle Marion "helfen, den Rest seiner Jahre damit zu verbringen, seine Kinder in Florida zu besuchen", schrieb McCarty zur Begründung. Der Senior solle Dinge tun können, "die er gern tun würde, die er aus finanziellen Gründen vielleicht nicht kann". Das Tiktok-Video ging viral und sammelte in wenigen Tagen über drei Millionen Aufrufe und mehr als 300.000 Likes.

Und nicht nur das: Innerhalb weniger Tage wurde das Spendenziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Inzwischen sind fast 145.000 US-Dollar an Spenden für Marion eingegangen. Der 82-Jährige kann dank dieser kollektiven Gaben bereits in der zweiten Januarwoche in den Ruhestand gehen. McCarty übergab ihm einen Scheck mit der Spendensumme.

Lokalen Medienberichten zufolge reagierte der Beschenkte überwältigt. "Wow", sei Marions Antwort gewesen, als ihm das Geld überreicht wurde. "Ich kann Ihnen nur sagen, dass der liebe Gott mich für das gesegnet hat, was ich in meinen jüngeren Jahren getan habe", sagte er den Cumberland Times-News. Er wolle das Geld verwenden, um sein Haus abzuzahlen und sich aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen.