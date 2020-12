Was man jetzt wissen sollte So soll der Covid-19-Impfstart ablaufen

Bereits kurz nach Weihnachten sollen die ersten Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft werden. Zunächst vor allem besonders gefährdete Gruppen - mobile Teams und Impfzentren sollen für eine rasche Verteilung der noch knappen Impfstoffdosen sorgen. Doch viele Fragen bleiben - hier eine Übersicht über die wichtigsten.

Die ersten Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland rücken näher. Geimpft werden sollen zu Beginn vor allem ältere Menschen sowie Mitarbeiter in Pflegeheimen und medizinisches Personal. Geimpft wird zunächst in Impfzentren und mit mobilen Teams - eine Impfpflicht soll es nicht geben. In Kürze will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Impfverordnung vorlegen, die wichtige Aspekte des Ablaufs regelt - ntv.de liegt ein Entwurf vor.

Doch wie gelangt man an einen Termin fürs Impfen? Was ist mit Nebenwirkungen? Und wann könnten die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden? Hier eine Übersicht über die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Impfstart in Deutschland:

Ab wann kann es losgehen mit den Impfungen?

Die Europäische Arzneimittelagentur Ema will am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer entscheiden. In Deutschland und den anderen Staaten der Europäischen Union sollen die ersten Menschen dann ab 27. Dezember geimpft werden, wie Bundesgesundheitsminister Spahn mitteilte.

Wer wird zuerst geimpft?

Höchsten Vorrang haben Personen ab 80 Jahren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte wie auch medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen, wie aus einem Entwurf für die Impfverordnung hervorgeht. Hohe Priorität genießen unter anderem Personen ab 70 Jahren und Demenzkranke, aber auch Personen in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften. Erhöhte Priorität gilt für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen - aber auch für Erzieher, Lehrer und Personen im Einzelhandel.

Wie weist man nach, dass man zu einer priorisierten Gruppe zählt?

Gegenüber dem Impfzentrum oder dem mobilen Impfteam reichen folgende Nachweise:

Personalausweis, um das Alter nachzuweisen.

Bescheinigung der Einrichtung oder des Unternehmens für Menschen in Alten- und Pflegeheimen und Pflegekräfte.

Ärztliches Attest bei Vorerkrankungen.



Für enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren reicht deren Bestätigung oder eine des jeweiligen gesetzlichen Vertreters.

Auch postalisch zugewiesene QR-Codes oder Kennnummern sind laut einem Medienbericht als Nachweis im Gespräch.

Wie erfährt man, ob man impfberechtigt ist?

Noch wurde kein Verfahren zur Benachrichtigung von Impfberechtigten offiziell vorgestellt. Laut einem Medienbericht sollen direkt nach der Zulassung eines Impfstoffs bevorzugt Impfberechtigte von den Bundesländern dazu eingeladen werden, einen Termin in einem Impfzentrum zu vereinbaren - in Niedersachsen, Hamburg, Bayern, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sollen Betroffene teils per Post informiert werden.

Wie vereinbart man einen Termin in einem Impfzentrum?

Der genaue Ablauf der Terminvergabe ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Da es noch keine Zulassung für einen Impfstoff gibt, werden auch noch keine Termine vergeben. Sobald der Impfstart feststeht, sollen Termine telefonisch oder online vereinbart werden können. Das Verfahren soll auf dem bestehenden System der Terminvergabe der Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen basieren. Mehrere Länder wollen etwa entsprechende Telefon-Hotlines zur Verfügung stellen. In NRW könnte laut der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein womöglich die bereits existierende Patienten-Hotline 116 117 dafür genutzt werden. Andere Bundesländer wollen entsprechende Nummern noch bekanntgeben.

Wo wird geimpft?

Zu Beginn der Impfungen soll in regionalen Impfzentren der Impfstoff verabreicht werden - deutschlandweit sollen rund 440 Impfzentren entstehen. Dafür werden in vielen Bundesländern bestehende Gebäude umfunktioniert: darunter Baumärkte, Tennishallen, in Hessen ein früheres Flughafengelände und in Düsseldorf die Fußball-Arena. Darüber hinaus sind zum Impfstart mobile Teams geplant, die insbesondere für Impfungen von Risikogruppen in stationären Einrichtungen wie Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden sollen.

Was ist der Sinn von Impfzentren?

Impfzentren werden vor allem aus drei Gründen eingerichtet:

Logistik und Organisation sollen dadurch erleichtert und die Impfungen schneller vorangetrieben werden. Würden sich alle Menschen in ihrer Hausarztpraxis impfen lassen, würde das erheblich länger dauern.

Impfstoffe, die stark gekühlt werden müssen, können in Impfzentren besser gelagert werden. Zudem hofft man, dass in großen Mengen gelieferte Impfstoffe aufgebraucht werden, bevor sie verfallen. Dies ist insbesondere in Anbetracht der anfänglichen Impfstoffknappheit von Bedeutung.

Impfzentren erleichtern außerdem die Verteilung des Impfstoffs an priorisierte Personen, die die Impfung also zuerst erhalten sollen.

Wie läuft die Impfung im Impfzentrum ab?

Vor der Impfung wird mit Impfwilligen ein Termin vereinbart, um Wartezeiten zu vermeiden. Vor Ort haben Experten zu sogenannten "Impfstraßen" geraten. Impfkandidaten werden in diesen über eine Reihe von Stationen geleitet: Anmeldung, Vorgespräch mit einem Arzt (falls gewünscht), eigentlicher Impfvorgang und Ruhezone.

Wie viele Impfdosen bekommt jeder verabreicht?

Bei den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten ist davon auszugehen, dass zwei Impfdosen im Abstand von wenigen Wochen für den Aufbau eines Immunschutzes nötig sind. So ist es etwa auch bei dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Was für Impfstoffe werden eingesetzt?

Als erste werden wohl die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zur Anwendung kommen. Sie sind bislang die einzigen Unternehmen, die bei der Ema einen Antrag auf bedingte Marktzulassung für ihre Impfstoffe gestellt haben. Insgesamt hat die EU bislang mit sechs Unternehmen Liefervereinbarungen geschlossen:

Biontech/Pfizer

Moderna

Astrazeneca/Oxford University

Sanofi/GSK

Janssen

Curevac

Wie viele Impfdosen bekommt Deutschland geliefert?

Bis Ende des ersten Quartals 2021 soll Deutschland aus den Vereinbarungen der EU elf bis 13 Millionen Impfdosen erhalten. Später kommen dann die Lieferungen hinzu, die bilateral mit den Herstellern vereinbart wurden - allein von Biontech/Pfizer sind das 20 Millionen Dosen zusätzlich.

Welche Daten werden im Impfzentrum erhoben?

Einige Daten zur geimpften Person sollen zentral an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden. Darunter Geburtsjahr und -monat, Geschlecht und Postleitzahl des Wohnorts. Der Name des Geimpften wird jedoch durch ein Pseudonym ersetzt. Auch das Datum der Impfung und der Name des verwendeten Impfstoffs sollen übermittelt werden.

Wo wird der Rest der Bevölkerung geimpft?

Nach dem Start in zentralen Einrichtungen sollen Impfungen über die Arztpraxen auf breiter Front weitergehen. Wann umgeschaltet werden kann, ist offen.

Mit was für Nebenwirkungen muss man rechnen?

Laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und dem RKI gibt es bei den neuen Impfungen nur die etwa auch bei Grippe-Impfungen möglichen kurzfristigen Nebenwirkungen: vorübergehende Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schmerzen an der Injektionsstelle, leichtes Fieber, Muskelschmerzen. Langzeiterfahrungen gibt es zwar nicht, aber auf spätere schwerere Nebenwirkungen deutet laut PEI auch nach intensiven Überlegungen und auf Basis von Studien nichts hin.

Aus den USA und aus Großbritannien wurden bisher insgesamt drei Fälle gemeldet, bei denen es nach der Impfung zu allergischen Reaktionen gekommen war. Britische Behörden hatten daraufhin Menschen mit einer "signifikanten" medizinischen Vorgeschichte vor einer Impfung gewarnt: etwa sogenannte seltene anaphylaktische Schocks als Reaktion auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe. Aber auch Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze - einen Autoinjektor - bei sich tragen müssen, könnten betroffen sein.

Wer bezahlt die Impfungen?

Die Impfung soll für alle Bürger unabhängig von ihrem Versicherungsstatus kostenlos sein. Für den Impfstoff übernimmt der Bund die Kosten. Die Länder übernehmen zusammen mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung die Kosten für den Betrieb der Impfzentren.

Wie schnell werden die Impfungen voranschreiten?

Die Kapazitäten sollen so ausgelegt werden, dass in den Ländern jeweils mehrere Tausend Impfungen am Tag möglich sind. In Bayern und Hessen etwa sollen landesweit etwa 30.000 Impfungen am Tag durchgeführt werden können, in Berlin 20.000 und in Hamburg bis zu 7000 täglich. Die Impfzentren werden anfangs vermutlich aber noch nicht unter Volllast fahren. Allerdings umfasst allein die Gruppe mit der höchsten Impfpriorität - Menschen über 80, Pflegeheimbewohner und bestimmtes Personal mit hohem Infektionsrisiko - 8,6 Millionen Menschen. Massenimpfungen für die breite Bevölkerung werden nach den Plänen von Bund und Ländern frühestens ab dem Sommer möglich sein.

Wann werden sich Impfungen spürbar auf die Pandemie auswirken?

Mit einer schnellen Entspannung der Lage rechnet die Bundesregierung nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte zuletzt, Januar und Februar würden nochmals richtig harte pandemische Monate werden. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet damit, dass Einschränkungen noch über Monate notwendig sein werden. "Auch wenn die Impfungen jetzt früher beginnen als erwartet, wird der Effekt nur allmählich zu einer Verbesserung der Lage beitragen. Wir werden mindestens noch bis Ostern mit verschiedenen Lockdown-Maßnahmen leben müssen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wann werden wir wieder normal leben können?

Laut Experten ist eine Impfrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass bis Ende des nächsten Sommers rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland geimpft sein könnten. Professor Fred Zepp von der Ständigen Impfkommission (Stiko) sagte der ARD, er gehe davon aus, dass die Durchimpfung der Bevölkerung in Deutschland "mindestens ein Jahr" in Anspruch nehmen werde.

Wollen sich auch ausreichend Menschen in Deutschland impfen lassen?

Das ist noch unklar. Laut einem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer wollen sich 47 Prozent der Befragten gegen Covid-19 impfen lassen, sobald sie die Möglichkeit dazu haben. 40 Prozent wollen jedoch lieber erst einmal abwarten, 11 Prozent möchten sich gar nicht impfen lassen. Einer Umfrage des Projekts "Covid-19 Snapshot Monitoring" (Cosmo) der Universität Erfurt zufolge waren Anfang Dezember nur etwa die Hälfte der Befragten bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die Tendenz sei seit April fallend, hieß es dazu.

Was ist mit einer Impfpflicht - könnte diese noch eingeführt werden?

Eine formelle Impfpflicht hat die Bundesregierung ausgeschlossen. "Niemand wird gezwungen werden, sich impfen zu lassen, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung", betonte Bundeskanzlerin Merkel. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland grundsätzlich nicht - jedoch muss seit dem 1. März 2020 eine Masern-Impfung bei allen Kindern ab dem ersten Geburtstag beim Eintritt in den Kindergarten oder die Schule vorgewiesen werden.

Werden Geimpfte dennoch mehr Rechte haben?

Orte mit Hausrecht, etwa Restaurants oder Theater, könnten künftig auf eine Impfung oder einen negativen Corona-Test für Gäste bestehen. Die australische Fluggesellschaft Qantas hatte angekündigt, nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs nur noch geimpfte Passagiere an Bord ihrer internationalen Flüge zu lassen - die deutsche Lufthansa plant bisher jedoch keine Impfnachweis-Pflicht. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, plädiert dafür, die Corona-Schutzmaßnahmen aufzuheben, wenn alle impfbereiten Menschen eine Impfung erhalten haben. Wer sich nicht impfen lassen möchte, müsse dann mit dem Risiko leben, an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu sterben, so Gassen.