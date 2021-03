So warm war es in Russland nie zuvor

Eisdecke schrumpft massiv So warm war es in Russland nie zuvor

Von wegen Väterchen Frost. Wie eine jüngste Messung des russischen Wetterdienstes zeigt, hat Russland 2020 einen neuen Wärmerekord hingelegt. Die Nordostpassage sei im Sommer "beinahe vollständig eisfrei" gewesen. Das hat es bisher noch nie gegeben.

Russland hat im Jahr 2020 einen neuen durchschnittlichen Wärmerekord verzeichnet. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Rosgidromet lag die jährlich gemessene Durchschnittstemperatur einen Grad höher als bei dem bisherigen Wärmerekord aus dem Jahr 2007. Der nördliche Seeweg sei am Ende des vergangenen Sommers "beinahe vollständig eisfrei" gewesen - noch nie sei das Eis über die Sommermonate so stark zurückgegangen.

Das Jahr 2020 sei ein "extrem heißes Jahr sowohl in unserem Land als auch auf dem gesamten Planeten" gewesen, betonte der russische Wetterdienst. Verglichen mit dem Durchschnitt aller jährlich gemessenen Temperaturen aus den Jahren 1961 bis 1990 liege der Wert aus dem Jahr 2020 sogar mehr als drei Grad darüber.

Dem Bericht zufolge ist die jährliche Durchschnittstemperatur in Russland seit 1976 in jedem Jahrzehnt um schätzungsweise 0,5 Grad gestiegen. Russland erlebe deutlich höhere Erwärmung als viele andere Länder. Bereits am Anfang der Woche hatte Rosgidromet für große Teile des Landes ungewöhnlich frühlingshafte Temperaturen vorhergesagt. Sibirien drohe erneut eine Trockenphase, die Waldbrände begünstigen kann. Aber auch von Überschwemmungen war das Land in letzter Zeit heimgesucht worden. Wissenschaftler warnen schon lang vor dem Auftauen der Permafrostböden. Fast zwei Drittel der Bodenfläche in Russland sind dauerhaft gefroren, darin sind gewaltige Mengen von Treibhausgasen gespeichert. Das bedeutet, wenn es dort taut, dann hat das Auswirkungen auf das Klima in der ganzen Welt.

Während der Wetterdienst und zahlreiche Umweltschützer diese Phänomene auf den Klimawandel zurückführen, hat Russlands Präsident Wladimir Putin in der Vergangenheit die Vorteile der wärmeren Temperaturen wie die Nutzung des Transportwegs über den nördlichen Seeweg hervorgehoben.