Längst nicht alles, was von oben kommt, ist etwas Gutes: In Australien entdeckt ein Schafzüchter auf seiner Weide das herabgestürzte Trümmerteil einer SpaceX-Rakete. Zum Glück fiel es in einer abgelegenen Gegend vom Himmel. Auch die Schafe blieben unversehrt.

Ein australischer Schafzüchter hat auf einer Weide ein großes Stück Weltraumschrott von Elons Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gefunden. Die australische Raumfahrtbehörde bestätigte, dass das verkohlte Trümmerteil von einer der SpaceX-Missionen stammt. Das Teil ist nach Medienberichten etwa drei Meter hoch. "Es ist beängstigend, dass das einfach vom Himmel gefallen ist", sagte Farmer Mick Miners dem Sender ABC News. "Wäre es auf einem Haus gelandet, hätte das ein höllisches Durcheinander gegeben."

Der Weltraumschrott wurde demnach vergangene Woche in Dalgety rund fünf Autostunden südwestlich von Sydney entfernt gefunden, stürzte aber vermutlich schon am 9. Juli auf die Erde. Der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics hat berechnet, dass der Fundort tatsächlich in der Nähe des Wiedereintrittspfads der SpaceX-Kapsel liegt.

Das herabgestürzte Teil passe gut zu einer Flosse am Hohlzylinder der "Dragon", wie die SpaceX-Raumkapsel genannt wird, schrieb McDowell auf Twitter. Der Astrophysiker Brad Tucker, der den Fund in der abgelegenen Region untersuchte, sprach von einer "zugleich aufregenden und seltsamen" Situation; das schwarz verkohlte Fundstück in ausgestorbener Landschaft habe ihn an die legendäre Eröffnungsszene des Filmklassikers "2001: Odyssee im Weltraum" erinnert.

Tucker zufolge könnte es sich bei dem Fund um das größte Stück Weltraumschrott handeln, das seit 1979 auf dem australischen Festland gelandet ist. Er schätzt, dass es von der ersten SpaceX-Mission im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA stammt.

Bei dem Trümmerteil handelt es sich wahrscheinlich um eine Flosse am Hohlzylinder der "Dragon". (Foto: dpa)

Das Teil sei von der Crew-Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgeworfen worden und kreiste wahrscheinlich schon seit 2020 um die Erde, bevor es schließlich begann, die Umlaufbahn zu verlassen, erläuterte Tucker in einem Radiopodcast mit dem australischen Moderator Ben Fordham. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre sei das Bruchstück aber nicht wie geplant auseinandergebrochen und im Ozean gelandet.

Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX bietet der Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk private Reisen ins All an und befördert Astronauten im Auftrag der NASA ins Weltall. Schon am Donnerstagabend um 19.08 Uhr (Ortszeit) soll die nächste SpaceX-Weltraummission in Florida starten. Auf Twitter fragte eine ABC-Reporterin Musk, ob denn jemand aus seinem Team in Australien vorbeikommen und den Weltraummüll wieder einsammeln wolle. Eine Antwort blieb bisher aus.