Noch immer ist ungewiss, ob die Rosenmontagszüge im Rheinland starten können oder ob die Sturmgefahr zu groß ist. In jeden Fall wird die kommende Woche ungemütlich, sagt n-tv Meteorologe Björn Alexander. An manchen Orten lässt sich allerdings auch kurz die Sonne blicken.

Die Jecken und Karnevalisten blicken schon seit Tagen mit Hoffen und Bangen auf die Wetterentwicklung für den Rosenmontag. Letztmalig passierte das vor drei Jahren. Im Jahr 2016 wurde ja bekanntlich der Düsseldorfer Rosenmontagsumzug abgesagt, während man in Köln auf Glück an der Sturmböenfront hoffte. Eine Hoffnung, die - ganz im Sinne der Kölschen Gesetzmäßigkeit: "Et hätt noch immer jot jejange" - nicht enttäuscht wurde.

Jetzt bahnt sich eine ähnliche Wetterlage ab. Sturmtief "Bennet" liegt mit seinem Zentrum derzeit südwestlich von Irland und zieht bis Montagmittag zur Nordsee. Dabei erfasst das Windfeld ab den frühen Morgenstunden des Montages erst den Westen, später auch den Osten unseres Landes. Das Problem ist hierbei, dass die stärksten Böen in den Schauern erreicht werden und dass zwischen den Regengüssen bei weniger Wind durchaus mal die Sonne scheinen kann. Nachmittags lässt der Wind dann insgesamt etwas nach.

Dementsprechend steht für die Verantwortlichen bei den Umzügen in den Karnevalshochburgen eine schwierige Entscheidungsphase an. Denn auch wenn zu 80 bis 90 Prozent der Zeit während des Umzuges einigermaßen passable Bedingungen herrschen, muss entschieden werden, ob man das Risiko für die restlichen 10 bis 20 Prozent eingehen will, in denen eben Böen der Stärke 8 oder 9 möglich sind. Das entspricht übrigens 65 bis knapp 90 Stundenkilometer und hat ein durchaus erhebliches Gefahrenpotenzial - besonders an flächigen und demzufolge windanfälligen Aufbauten. Wenn, ja wenn tatsächlich ein Schauer beziehungsweise eine Böe trifft.

Was passiert sonst noch beim Wetter in der inzwischen zehnten Kalenderwoche des Jahres 2019? Einiges in Sachen Tiefdruckaktivität. "Bennet" wird nämlich nicht das letzte Tiefdruckgebiet in der neuen Woche bleiben. Somit bleibt es wolkig oder wechselhaft und teils auch stürmisch. Frühlingsgefühle sind dagegen eher Mangelware. So richtig milde Luft wird nämlich nur gelegentlich angezapft und stattdessen klopft im Bergland der Winter mit Neuschnee an. Hier die Übersicht.

(Rosen-) Montag

Im Südosten ist es anfangs noch freundlich. Im Westen und Norden sind derweil bereits vormittags teils kräftige Schauer oder Graupelgewitter unterwegs. In den Schauern im Flachland mit Sturmböen, örtlich auch schwere Sturmböen und in Gipfellagen der Mittelgebirge (Brocken, Fichtelberg, Feldberg im Schwarzwald) sogar Orkanböen. Am Nachmittag wird es dann verbreitet wechselhaft mit Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Dazu erreichen die Höchstwerte zu Beginn zwischen 8 und 16 Grad. Zum Abend rückt dann die Kaltluft nach und lässt die Schneefallgrenze auf 500 bis 800 Meter sinken.

Dienstag

Windig bis stürmisch und nasskalt geht es am Dienstag weiter. Immer wieder ziehen Schauer durch, die oberhalb von 500 Meter in Schnee übergehen. Chancen auf mehr Sonne und trockenes Wetter bestehen bevorzugt südlich der Donau. 4 bis 12 Grad.

Mittwoch

Es sieht gut aus. Zumindest in der Südosthälfte, wo Sie sich zeitweise über die Sonne freuen können. Im Westen und Norden bleibt es derweil unbeständiger mit dichteren Wolken und einem höheren Regenrisiko. Dabei wird es milder bei bis zu 16 Grad am Oberrhein. An der Nordsee werden es bei Seewind maximal 8 Grad.

Donnerstag

Im Osten bleibt es noch am längsten freundlich und trocken bei milden 17 Grad. Im übrigen Land wird es rasch wieder ungemütlicher mit neuem Regen und einem auffrischenden Wind.

Freitag und am Wochenende

Die ganz milde Luft ist sehr wahrscheinlich komplett raus, ein Tief jagt das nächste und demzufolge geht es durchwachsen bis nass weiter. Die Temperaturen pendeln sich meistens irgendwo zwischen 5 und 12 Grad ein und im höheren Bergland fällt überwiegend Schnee, während es ansonsten meistens regnerisch ist.