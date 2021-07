Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Überschwemmungen in der chinesischen Provinz Henan sind noch in vollem Gange, schon drohen dort die nächsten Unwetter. In der Millionenmetropole Shanghai sind die Vorboten des Taifuns "In-Fa" bereits angekommen - mit weitreichenden Folgen.

Chinas Ostküste hat die ersten Auswirkungen des nahenden Taifuns "In-Fa" zu spüren bekommen. Am Morgen wurden die Küstenmetropolen Shanghai und Ningbo von heftigem Wind und starken Regenfällen erfasst. Der Schiff-, Zug- und Flugverkehr wurde weitgehend eingestellt. Die Behörden warnten vor Aktivitäten im Freien und schlossen Parkanlagen und Freizeitparks.

Im Handelszentrum Shanghai und in benachbarten Küstenregionen wurden die Geschäfte geschlossen. Der Taifun mit Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Kilometern pro Stunde wird den Berechnungen zufolge am Mittag bei Zhejiang auf das Festland treffen und später Shanghai mit seinen 26 Millionen Einwohnern und die nordöstliche Provinz Jiangsu erreichen. Die Behörden in Zhejiang haben die höchste Warnstufe aufgerufen.

Staatlichen Medien zufolge könnte "In-Fa" in den kommenden Tagen auch in Teilen der durch Überschwemmungen verwüsteten Provinz Henan für weitere heftige Regenfälle sorgen. Nach Rekordregenfällen waren dort in den vergangenen Tagen bei Hochwassern 58 Menschen gestorben. Mehr als 495.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Unwetter richtete Schaden in Milliardenhöhe an.

Am Wochenende waren die Bewohner und Behörden von Henan noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Damit "auf die Katastrophe keine Epidemie folgt", seien zudem großangelegte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nötig, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes.