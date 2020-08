Großdemo in Berlin

Großdemo in Berlin Tausende fordern Ende der Corona-Politik

Bereits zu Beginn zählt die Polizei 10.000 Teilnehmer: Kritiker der Corona-Maßnahmen aus ganz Deutschland versammeln sich in Berlin zu einem Protestmarsch durch die Hauptstadt. Zeitgleich gibt es auch Gegenveranstaltungen.

Unter dem Motto "Das Ende der Pandemie" demonstrieren derzeit in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Trotz steigender Infektionszahlen machen sie sich für ein Ende aller Auflagen stark. Auf dem Boulevard Unter den Linden stehen die Demonstranten dicht gedrängt. Auf Abstandsregeln wird dabei weitgehend nicht geachtet. Zudem tragen kaum Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz. Zu sehen sind Ortsschilder und Fahnen verschiedener Bundesländer.

Ihren Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus machen die Menschen mit Trillerpfeifen und Rufen nach "Freiheit" oder "Widerstand" Luft. Auch Parolen wie "Die größte Verschwörungstheorie ist die Corona-Pandemie" sind zu hören.

Ein Polizeisprecher sagte, bereits zum Auftakt des Protestmarschs seien etwa 10.000 Teilnehmer gezählt worden. Diese Zahl ist eigentlich erst für die Abschlusskundgebung am Nachmittag angemeldet worden. Die Polizei twitterte am Mittag, es bei der Versammlung auf der Straße Unter den Linden "ziemlich voll geworden". Die Teilnehmer seien auf ausreichende Abstände und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen worden.

Auch Gegendemos angemeldet

Das Motto der Demonstration lautete "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit". Den Titel "Tag der Freiheit" trägt auch ein Propagandafilm der Nazi-Ikone Leni Riefenstahl über den Parteitag der NSDAP 1935. Organisiert wurde die Demonstration von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711. Nach Angaben von Berlins Innensenator Andreas Geisel riefen auch verschiedene Neonazi-Organisationen zur Teilnahme auf.

Zeitgleich sollen in der Hauptstadt mehrere Gegendemonstrationen stattfinden, unter anderem wurde eine Veranstaltung "Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern" mit 500 Menschen angemeldet. Insgesamt werden am Wochenende in Berlin bei Dutzenden Veranstaltungen etwa 22.000 Demonstranten erwartet. Die Polizei ist mit mehr als 1100 Kräften im Einsatz.

Eine ebenfalls für heute angemeldete Veranstaltung des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann war unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung untersagt worden. Es war das zweite Verbot einer Hildmann-Kundgebung in Folge.