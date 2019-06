Als Kind wird Noa Pothoven mehrmals sexuell angegriffen und vergewaltigt. Von diesen Übergriffen erholt sich das Mädchen nicht, sie wird psychisch krank. Schließlich entscheidet sie, dass sie nicht mehr weiterleben will.

In einem ungewöhnlichen Fall von Sterbehilfe hat eine 17-jährige Niederländerin ihr Leben beendet. Berichten niederländischer Medien zufolge starb Noa Pothoven am Sonntag in einer sogenannten Euthanasieklinik in Arnheim.

Pothoven war als Kind schwer sexuell missbraucht worden. Die ersten beiden Belästigungen ereigneten sich im Alter von 11 und 12 Jahren auf Kinderfesten. Als sie 14 Jahre alt war, wurde Pothoven von zwei Männern vergewaltigt.

Über die traumatisierenden Erlebnisse schrieb sie ein Buch. Darin beschrieb sie unter anderem, wie sie nach den Vergewaltigungen schwere psychische Probleme entwickelte. Bei ihr wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, sie hatte Depressionen und war magersüchtig. Sie habe sich für die Ereignisse geschämt und sie deshalb auch zunächst verschwiegen, erzählte sie.

Im vergangenen Dezember wandte sie sich dann, zunächst ohne Wissen ihrer Angehörigen, an eine Sterbeklinik in Den Haag. In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe seit 2001 legal möglich. Das gilt auch für Minderjährige. Seit längerem begleitete Pothoven ihr Leben mit einem Instagram-Account.

In ihrem letzten Post schrieb sie, dass sie innerhalb der nächsten zehn Tage sterben werde. Das sei keine spontane Entscheidung. "Nach Jahren des Kämpfens und Kämpfens bin ich erschöpft." Sie habe bereits vor einer Weile aufgehört zu essen und zu trinken. Nach vielen Diskussionen habe man beschlossen, "mich gehen zu lassen, weil mein Leiden unerträglich ist".

In früheren Statements hatte sie berichtet, sie habe immer Angst, erlebe jeden Tag Scham und Schmerz. Bis heute fühle sich ihr Körper "schmutzig an". Die Übergriffe könnten niemals wieder rückgängig gemacht werden. Dies bekräftigte Pothoven in ihrem Abschiedseintrag. "Ich atme, aber ich lebe nicht mehr." An ihre Freunde und ihre Familie gewandt, schrieb sie: "In diesem Fall lässt die Liebe los." Inzwischen ist ihr Instagram-Account auf privat gestellt.