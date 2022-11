Der Trump-Clan hat ein neues Mitglied. Tiffany Trump, die zweite Tochter des ehemaligen US-Präsidenten, ehelicht in Mar-a-Lago ihren Verlobten Michael Boulos, einen schwerreichen Geschäftsmann mit US-libanesischen Wurzeln.

Die jüngste Tochter des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Tiffany Trump, hat geheiratet. Die Hochzeit der 29-Jährigen mit dem libanesisch-amerikanischen Geschäftsmann und Milliardenerben Michael Boulos wurde nach US-Medienberichten am Samstag (Ortszeit) auf dem Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Florida gefeiert.

Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps zweiter Ehe mit US-Schauspielerin Marla Maples. Die beiden waren von 1993 bis 1999 verheiratet. Seine "wunderbare" Tochter werde heute in Mar-a-Lago heiraten, hatte Donald Trump am Samstag auf der von ihm gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social mitgeteilt. Marla Maples postete auf Instagram Fotos, darunter von der Braut in einem weißen, bodenlangen Glitzerkleid. Das Kleid sei von dem libanesischen Designer Elie Saab entworfen worden, teilte ein Sprecher von Maples der "New York Times" mit.

Tiffany, die an der Washingtoner Georgetown University Jura studierte, hatte ihre Verlobung mit Boulos im Januar 2021 auf Instagram bekannt gegeben. Laut der Zeitschrift "People" hatte sich das Paar im Jahr 2018 in einem Ferienclub in Griechenland kennengelernt. Seitdem seien die beiden unzertrennlich gewesen. Der 25 Jahre alte Boulos wurde in den USA als Sohn eines libanesischen Unternehmerpaars geboren. Seine Kindheit verbrachte er wegen der Geschäfte seines Vaters in Nigeria Trump hat insgesamt fünf Kinder. Aus der ersten Ehe mit Ivana Trump stammen die Söhne Donald Jr. und Eric sowie Tochter Ivanka. Mit seiner dritten Ehefrau Melania Trump hat er Sohn Barron.

Anders als ihre älteren Geschwister hatte sich Tiffany, die ein republikanisches Parteibuch hat, lange aus den politischen Geschäften ihres Vaters herausgehalten. Vor den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 absolvierte sie aber einige Wahlkampfauftritte, in denen sie für Trump warb.