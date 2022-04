Auf der Ferieninsel Mallorca nimmt die Polizei eine 63-jährige Deutsche fest. Ermittler werfen der Frau vor, ihren aus Bayern stammenden Vater über einen längeren Zeitraum mit Gift getötet zu haben. Die Tochter soll es auf das Geld des 89-Jährigen abgesehen haben.

Die bayerische Polizei hat auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca eine Frau festnehmen lassen, die ihren 89 Jahre alten Vater über einen längeren Zeitraum vergiftet haben soll. Motiv für die Ermordung des im November gestorbenen Manns aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis Rosenheim seien erhebliche Geldsummen aus seinem Erbe gewesen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mit.

Der Mann war demnach im November im Krankenhaus gestorben, seine 63 Jahre alte Tochter wurde am vergangenen Freitag in Palma auf Mallorca festgenommen und sitzt seitdem in Auslieferungshaft. Nach dem Tod des 89-Jährigen hatte sich der Polizei zufolge der Verdacht auf ein Tötungsdelikt ergeben. Rechtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass dem Verstorbenen wohl über einen längeren Zeitraum hinweg Stoffe verabreicht wurden, die zu seinem Tod führten.

Ein Polizeisprecher machte zunächst keine Angaben dazu, um welche Substanzen es sich gehandelt habe. Die Erbsumme des Mannes habe nach bisherigen Erkenntnissen im niedrigen sechsstelligen Bereich gelegen, sagte der Sprecher.

Der Tatverdacht habe sich gegen Angehörige des Toten gerichtet und hier insbesondere gegen die Tochter. Sie war kurz nach dem Tod aus Deutschland nach Mallorca ausgereist und befand sich seitdem ununterbrochen auf der Ferieninsel. Bei ihrer Festnahme durch die spanische Polizei seien auch Ermittler aus Bayern anwesend gewesen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte den Angaben zufolge im Januar einen europäischen Haftbefehl gegen die Frau erwirkt.