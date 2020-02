In Rendsburger Hotel

In Rendsburger Hotel Tote Frau neben Baby gefunden

In einem Hotel in Rendsburg gibt es einen grausigen Fund. In einem der Zimmer liegt eine tote Frau. Sie soll ein Baby bei sich gehabt haben. Die Polizei meldet eine Festnahme.

In einem Hotel im schleswig-holsteinischen Rendsburg ist in einem der Zimmer eine Frau tot aufgefunden worden. Neben der Toten lag einem Bericht der "Landeszeitung" zufolge ein Baby. Das Kind soll unverletzt sein.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, was in dem Hotel in der Nacht zu Donnerstag passiert ist. Staatsanwalt Axel Bieler zufolge wird derzeit von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgegangen.

Verdächtigt wird demnach der Begleiter der toten Frau. Er befindet sich bereits in Polizeigewahrsam. Der Mann wird noch im Tagesverlauf wegen Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. Nach Informationen von ntv wird der Säugling in einer Pflegefamilie betreut.