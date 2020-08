Toter bei Zugunglück in Schottland

Wagen nach Erdrutsch entgleist Toter bei Zugunglück in Schottland

Heftige Regenfälle sind in den vergangenen Stunden über Teilen Schottlands niedergegangen. Offenbar hat dabei ein Erdrutsch einen Zug getroffen. Mehrere Wagen entgleisen. Lokale Medien berichten von mindestens einem Toten.

Im Nordosten Schottlands ist bei einem Zugunglück lokalen Medien zufolge ein Mensch ums Leben gekommen. Zuvor war der Zug entgleist. Das Unglück habe sich auf der Strecke in der Nähe von Stonehaven in Aberdeenshire ereignet, twitterte die Verkehrspolizei. In der Region gibt es derzeit heftige Überschwemmungen. Über Verletzte wurde offiziell zunächst nichts bekannt. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach auf Twitter von einem "extrem schwerwiegenden" Unglück.

Die Polizei sei um 9.43 Uhr Ortszeitzu der Unglücksstelle gerufen worden, hieß es weiter. Demnach waren auch Feuerwehrleute und Rettungssanitäter vor Ort. Lokale Medien nennen unter Berufung auf Experten einen Erdrutsch als Ursache für das Unglück. Dabei seien die Lok und drei von vier Wagen aus den Gleisen gesprungen.

Sintflutartige Regenfälle im Nordosten Schottlands hatten in der Nacht Überschwemmungen in Teilen der Region ausgelöst. Wegen des Starkregens sowie Blitzeinschlägen hatte es laut der schottischen Eisenbahn auch Störungen im Schienenverkehr gegeben.