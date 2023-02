Intensive Schneefälle und Wind werden in Österreichs Skigebieten zu einem großen Risiko: Leicht können sich Schneemassen lösen - und Menschen unter sich begraben. Einem Skifahrer aus Tirol wurde dies nun zum Verhängnis.

In Österreich ist ein Mann tot unter einer Lawine gefunden worden. Nach dem Vermissten im Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl war nach Angaben der Polizei seit Freitagabend gesucht worden. Vor allem in Tirol gingen zahlreiche Meldungen über Lawinenabgänge ein, zumeist wurden jedoch keine Menschen erfasst.

Der 32-jährige Chinese war nach Angaben der "Bild"-Zeitung mit zwei Freunden Skifahren. Demnach fuhren die drei abseits der Piste. Als das spätere Opfer über eine Geländekante sprang und stürzte, löste er ein rund 150 Meter breites Schneebrett aus. Dies riss ihn mit und verschüttete ihn, während sich die zwei anderen Skifahrer retten konnten. Mithilfe eines Lawinenpiepers konnten sie ihren Freund schließlich orten. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde der Verschüttete ausgegraben. Jegliche Reanimationsmaßnahmen brachten jedoch nichts, der Mann verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Am Arlberg wurde die Suche nach zwei weiteren, möglicherweise Verschütteten zunächst eingestellt, weil die Lage für die Bergungsmannschaften selbst kritisch war. Starke Schneefälle und Wind haben die Gefahr ansteigen lassen. Fachleute appellierten an die Wintersportler, große Vorsicht walten zu lassen. Unerfahrene sollten die Pisten derzeit nicht verlassen. In höheren Lagen herrschte am Samstag verbreitet Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala.

Auch der Straßenverkehr wurde erheblich behindert. Der Verkehrsclub ÖAMTC zählte vormittags 17 Straßensperren wegen Lawinengefahr. Auf 46 Straßenabschnitten galt Schneekettenpflicht.