Hinweise an Polizei erbeten Totes Mädchen in Barenburg - Polizei fahndet nach Verdächtigem Artikel anhören

Im Fall einer tot in einem Straßengraben gefundenen 17-Jährigen gehen die Ermittler einem konkreten Verdacht nach: Der 42-jährige Andreas Becker soll das Mädchen umgebracht haben. Zudem wird ihm eine Messerattacke auf eine weitere Frau in der Nacht auf Mittwoch zur Last gelegt.

Im Fall der getöteten 17-Jährigen im niedersächsischen Barenburg fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Dem 42-Jährigen wird auch eine Messerattacke vor einem Fast-Food-Restaurant auf eine 30-Jährige im nahe gelegenen Sulingen zur Last gelegt. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Mannes.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um Andreas Becker aus Kirchdorf. Zeugenaussagen ergaben den Verdacht gegen ihn, er soll bei der Messerattacke in Sulingen beobachtet worden sein. Nachdem er auf die Zeugen aufmerksam geworden ist, floh Becker mit seinem Auto.

Bei dem PKW handelt es sich um einen grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen DH - RK 555. Die Polizei bittet Hinweise auf den Aufenthaltsort unter der Nummer 05441/971200 zu melden. Da Becker als gefährlich gilt, sollen Zeugen nicht an ihn herantreten, so die Polizei.

Becker soll in beiden Fällen auf seine Opfer eingestochen haben, im Fall der 17-Jährigen in Barenburg verlief der Angriff tödlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert.

Mehr zum Thema Polizei schließt Unfall aus 17-Jährige tot in Straßengraben gefunden

Die Leiche des Mädchens war am Sonntagabend tot in einem Graben neben einer Straße in Barenburg gefunden worden. In der Nacht zum Mittwoch dann griff ein zunächst unbekannter Mann eine 30-jährige Frau mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Weil Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, habe er von der Frau abgelassen, teilte die Polizei mit. Das Opfer sei ins Krankenhaus gekommen.

Die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche der 17-Jährigen hatte ergeben, dass die Jugendliche eines gewaltsamen Tods gestorben war. Es gab demnach keine Anhaltspunkte für eine Sexualstraftat oder einen Verkehrsunfall.