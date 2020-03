Über 2100 Tote in den USA

Die Bewohner New Yorks sollen zuhause bleiben. Abgeriegelt wird die Stadt aber vorerst nicht.

In den USA breitet sich das Coronavirus ungebremst aus. Allein New York hat mittlerweile über 800 Tote zu beklagen. Quarantäne-Überlegungen sind aber fürs erste vom Tisch. Derweil erschüttert der Fall eines Säuglings, der an Covid-19 starb, das Land.

In den USA sind mehr als 2100 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Johns-Hopkins-Universität meldet zur Stunde 2147 Todesfälle. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen hat sich auf gut 122.000 erhöht. Im Bundesstaat Illinois starb ein Baby an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Besonders betroffen von der Corona-Pandemie ist der Bundesstaat New York mit nunmehr über 53.000 Infektionen und mehr als 800 Toten. Überlegungen, den Bundesstaat zusammen mit New Jersey und Connecticut unter Quarantäne zu stellen, sind aber vorerst vom Tisch. "Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein", schrieb US-Präsident Donald Trump bei Twitter. Auf Empfehlung seiner Coronavirus-Arbeitsgruppe und nach Beratungen mit den Gouverneuren der drei betroffenen Bundesstaaten habe er die Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, "starke Reisehinweise" zu veröffentlichten.

Darin werden Einwohner von New York, New Jersey und Connecticut nun dazu angehalten, in den kommenden 14 Tagen auf nicht notwendige inländische Reisen zu verzichten. Dies gelte nicht für Arbeitnehmer beispielsweise im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungsunternehmen oder in der Lebensmittelindustrie. Eine generelle Reisewarnung oder -beschränkungen für inländische Reisen sprach die Behörde nicht aus. Allerdings wurden Reisende aufgerufen, Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, sich anzustecken oder zur weiteren Ausbreitung des Virus beizutragen.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hatte sich nach einem Treffen mit Trump irritiert über eventuelle Quarantänepläne gezeigt. Diese Maßnahme sei in dem Gespräch kein Thema gewesen, sagte Cuomo. "Ich weiß nicht, wie das rechtlich durchsetzbar sein sollte. Und ich weiß nicht, was man damit aus medizinischer Sicht erreichen würde."

Baby starb an Covid-19

Im Bundesstaat Illinois vermeldete Gouverneur J.B. Pritzker am Samstag den Tod eines mit dem Coronavirus infizierten Säuglings. Pritzker äußerte sich erschüttert über den Tod des Babys in Chicago, das nach Angaben der Gesundheitsbehörden noch kein Jahr alt war.

Es ist äußerst selten, dass die Krankheit bei jungen Menschen einen schweren Verlauf nimmt. Als Hauptrisikogruppe gelten Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Am Donnerstag hatte der Tod einer 16-jährigen Corona-Patientin in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Die Jugendliche war das bisher jüngste Opfer der Coronavirus-Pandemie in dem Land.