Panorama

"Schmerz und Hilflosigkeit": U-Boot "San Juan" geht die Luft aus

Bei der Suche nach dem vor Argentinien verschollenen U-Boot und den 44 Männern an Bord bleibt den Angehörigen nur noch die Hoffnung auf ein Wunder: Die Sauerstoffreserven für die Crew reichen unter Wasser nur für sieben Tage. Diese Frist ist jetzt abgelaufen.

Die großangelegte Such- und Rettungsaktion im Südatlantik hat nach Angaben eines Sprechers der argentinischen Marine ein "kritische Phase" erreicht. Berechnungen von Experten zufolge dürfte die Atemluft im Inneren des seit einer Woche vermissten U-Boots der argentinischen Seestreitkräfte mittlerweile aufgebraucht sein - falls sich die "ARA San Juan" tatsächlich noch immer unter Wasser befindet.

Zugleich gibt es weiter keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Bootes und das Schicksal der 44 Besatzungsmitglieder an Bord. Alle Spuren führten zuletzt ins Leere oder erwiesen sich als Fehlinterpretationen. Zuletzt ging die US-Marine etwa einem rätselhaften Signal nach, das auf den elektronischen Überwachungsschirmen eines Seeaufklärungsflugzeugs rund 300 Kilometer östlich des patagonischen Hafens Puerto Madryn aufgetaucht war. Nach einer gründlichen Untersuchung per Mini-U-Boot konnte jedoch ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Signal aus 70 Metern Tiefe um das vermisste U-Boot handelt.

"Keine Spur, kein Kontakt, keine Hinweise"

Anzeichen dafür, dass die Mannschaft mit ihrem U-Boot in der Zwischenzeit auftauchen konnte und vielleicht manövrierunfähig an der Oberfläche treibt, gibt es ebenfalls nicht. Letzteres halten Fachleute für eher unwahrscheinlich: Wenn die "San Juan" nicht sehr weit von ihrem geplanten Kurs abgekommen sein sollte, hätten sie die Seenotretter an der Wasseroberfläche längst entdeckt.

In der Region halten seit Tagen Dutzende Schiffsbesatzungen mit Ferngläsern, Wärmebildkameras sowie Radar-und Sonargeräten nach dem vermissten U-Boot Ausschau. Hilfskräfte verschiedener Streitkräfte fliegen das Seegebiet großräumig ab. Mit Hightech-Sensoren ausgestattete Einheiten der US-Marine scannen die Wasseroberfläche den Meeresgrund systematisch nach Hinweisen auf den rund 65 Meter langen und rund acht Meter breiten Stahlrumpf der "San Juan".

Das argentinische Militär geht davon aus, dass sich das Boot noch immer unter Wasser befindet. "Die Frage des Sauerstoffs hat uns von Anfang an Sorge bereitet", sagte Marinesprecher Enrique Balbi. Momentan gebe es "keine Spur" zu dem U-Boot, "keinen Kontakt" und "keine Hinweise", hieß es eine Woche nach dem Verschwinden der "ARA San Juan".

Der Kontakt zu der Besatzung war am vergangenen Mittwoch um 7.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ) abgebrochen. Seither fehlt von dem U-Boot aus deutscher Produktion jede Spur. Die "San Juan" war auf dem Weg von Ushuaia im Süden Argentiniens zurück zu seinem Stützpunkt Mar del Plata. Der Heimathafen der "San Juan" liegt rund 2000 Kilometer nordöstlich von Ushuaia. Bei funktionierenden Anlagen kann das Boot eine solche Strecke theoretisch in weniger als drei Tagen überwinden.

Der Kapitän des U-Boots hatte bei der letzten Funkverbindung am 15. November gemeldet, dass es eine Batterien-Panne an Bord gegeben hatte. Sie sei aber behoben worden, hieß es nach Angaben der Marine. Einen Notruf setzte die Besatzung danach offenbar nicht ab.

Wassereinbruch über den Schnorchel?

Zum Zeitpunkt des letzten Kontakts herrschten im fraglichen Seegebiet widrige Wetterbedingungen mit anhaltenden Starkwinden und bis zu sieben Meter hohen Wellen. In Fachkreisen gilt es als wahrscheinlich, dass die Besatzung unter diesen Bedingungen versucht haben könnte, die technischen Probleme zunächst im getauchten Zustand zu lösen, um dem schweren Seegang zu entgehen.

Berichten argentinischer Medien zufolge verfügt die "San Juan" über ein Schnorchel-System, mit dem das Boot im getauchten Zustand Frischluft für den Dieselantrieb und die Besatzung aufnehmen kann. Der Einsatztiefe sind dann aber enge Grenzen gesetzt. Theoretisch denkbar ist auch, dass das U-Boot nach dem Ausfall der Maschinen ohne Strom, Funk und Antrieb an der Oberfläche treibt.

Wetterbesserung im Südatlantik

Mittlerweile hat sich das Wetter gebessert. Die Bedingungen für die Suche seien nun "optimal", erklärte die argentinische Marine. Die Windstärke nehme ab und die Wellen seien nur noch drei bis vier Meter hoch. Möglich sei nun hoffentlich auch eine dreidimensionale Erkundung des Meeresbodens in dem bis zu 350 Meter tiefen Suchgebiet, sagte Marinesprecher Balbi.

An der Suche nach der "San Juan" sind mehr als 8000 Menschen und dutzende Schiffe und Flugzeuge aus acht Ländern beteiligt. Auch Deutschland beteiligt sich an der internationalen Seenotrettungsaktion. Zwischenzeitlich kam immer wieder Hoffnung auf, die "San Juan" und ihre Crew noch rechtzeitig zu finden. Doch die Geräusche aus der Tiefe, die Rettungsschiffe am Montag im Südatlantik empfangen hatten, stammten nicht von dem U-Boot. Auch die vermeintlichen Signale eines Satellitentelefons waren anderen Ursprungs. Reste von Leuchtraketen und ein am Dienstag aus dem Wasser geborgenes Rettungsboot stammten ebenfalls nicht von dem 34 Jahre alten U-Boot der argentinischen Marine.

Angehörige warten im Heimathafen

In der Marinebasis von Mar del Plata harren seit der vergangenen Woche etwa hundert Angehörige der vermissten Seeleute aus. "Ein Licht beginnt zu leuchten und dann erlöscht es wieder", beschreibt Maria Morales, die Mutter eines Besatzungsmitglieds, das tagelange Hoffen und Bangen. Die Angehörigen durchlebten "ein Wechselbad der Gefühle: Schmerz, Hilflosigkeit und manchmal Hoffnung".

Elena Alfaro, deren Bruder an Bord ist, hofft wie alle anderen "auf ein Wunder". "Ich will meinen Bruder nicht begraben, ich will ihn bei mir haben. Ich spüre, dass er zurückkommen wird, aber mir ist klar, dass immer mehr Zeit vergeht."

Die Wetterbesserung erleichtert den Suchmannschaften die Arbeit. Doch die Chancen, die Besatzung der "San Juan" lebend zu finden, schwinden mit jedem Tag weiter dahin. Auf hoher See im Südatlantik bleibt den Rettern nicht mehr viel Zeit. Am Donnerstag soll das Wetter schon wieder schlechter werden.

Quelle: n-tv.de