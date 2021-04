In den USA schreitet die Impfkampagne weiter in hohem Tempo voran. Nach Angaben der Behörden ist bereits jeder dritte Erwachsene vollständig geimpft. Jeder zweite US-Bürger hat demzufolge mindestens schon eine Vakzindose erhalten.

Mehr als die Hälfte aller erwachsenen US-Bürger haben mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Die Gesundheitsbehörde CDC gab ihre Zahl am Sonntag mit rund 130 Millionen Bürgern über 18 Jahren an. Dies entspreche 50,4 Prozent aller Erwachsenen. Rund 84 Millionen Erwachsene haben demnach bereits den vollen Impfschutz, dies entspreche 32,5 Prozent aller Erwachsenen.

Zuletzt wurden in den USA im Schnitt mehr als drei Millionen Menschen pro Tag geimpft. Trotz der Erfolge warnte der führende Virologe Anthony Fauci, das Land sei immer noch in einer "prekären Lage".

In den USA ist neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen je zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Jedoch hatten die US-Behörden vor knapp einer Woche eine Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen empfohlen.

Fauci sagte dem Sender ABC, er gehe davon aus, dass bis Freitag geklärt sei, ob die Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson wieder aufgenommen werden könnten. Auch wenn er der Entscheidung nicht vorgreifen wolle, gehe er von einer Wiederaufnahme, wenn auch mit Beschränkungen, aus.

Präsident Joe Biden hat versprochen, bis Ende Mai genug Impfstoff für alle rund 260 Millionen Erwachsenen in den USA zu haben. Die Impfkampagne war im Dezember zunächst erst schleppend angelaufen, nahm dann aber Fahrt auf. Biden, der seit 20. Januar Präsident ist, hat versprochen, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit rund 200 Millionen Impfungen verabreicht werden sollen. Dieses Ziel dürfte kommende Woche erreicht werden - also noch vor dem Stichtag am 29. April.