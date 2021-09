Unbekannter schießt an russischer Uni um sich

Ein Unbekannter hat in der russischen Stadt Perm eine Universität angegriffen und um sich geschossen. Das teilte die Hochschule in der Stadt rund 1200 Kilometer östlich von Moskau am Vormittag mit. Bei dem Vorfall wurden nach Ermittlerangaben acht Menschen erschossen und sechs weitere verletzt. Der mutmaßliche Angreifer, ein Student, wurde nach Angaben der Hochschule gefasst.

Auf Videoaufnahmen vom Tatort ist zu sehen, wie Personen aus dem ersten Stock des Universitätsgebäudes springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein anderes Video zeigt eine schwarz gekleidete Person, die sich mit einem Gewehr über den Campus bewegt. Dozenten hatten sich zuvor eigenen Angaben zufolge vor dem maskierten Mann in ihren Büros verschanzt. Studenten waren aufgefordert worden, sich in den Hörsälen einzuschließen.