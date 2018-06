Panorama

Keine Ruhe auf hinteren Plätzen: Urlauber filmen Paar beim Sex im Flieger

Nichtsahnend sitzt ein US-Ehepaar in einem Urlaubsflieger nach Mexiko, als sie plötzlich bemerken, wie es zwei Sitzreihen hinter ihnen zur Sache geht. Zwei schwer Verliebte können offenbar nicht voneinander lassen. Dann greifen die Urlauber zum Handy.

Für manche Menschen hat Sex über den Wolken einen besonderen Reiz - und es stört sie auch nicht, dass ihnen beim spontanen Schäferstünden ein paar Dutzend andere Passagiere zusehen können. So geschehen an Bord einer Maschine von Silver Airways, einer US-amerikanischen Fluggesellschaft mit Sitz in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida. Dass sich auf dem Flug nach Mexiko auf den hinteren Sitzen ein Pärchen vergnügt, bleibt nicht unbemerkt.

Denn zwei Reihen davor sitzen die Eltern von Kiley Tully, die "lediglich einen friedlichen Flug nach Mexiko haben wollten", wie sie auf Twitter erklärt. "Und dann schickten sie mir das!" In einem 45-sekündigen Handyvideo, dass die US-Amerikanerin veröffentlichte, ist das Paar in voller Aktion zu sehen. Tullys Eltern kommentieren das, was sich da ein paar Sitze weiter abspielt, mit sichtlichem Unglauben. Doch die Fluggesellschaft hat auf Nachfrage der "Daily Mail" bereits bestätigt, dass die Aufnahmen tatsächlich aus einem ihrer Flugzeuge stammen.

Wer die beiden schwer Verliebten sind, ist nicht bekannt. Das Video der beiden ging jedoch innerhalb weniger Stunden viral. Mittlerweile wurde es auf Twitter mehr als sechs Millionen Mal angeklickt. Kiley Tully hat die Aufnahmen bereits gewinnbringend an eine PR-Firma verkauft. Und obwohl man sicher über den Werbeeffekt des Clips für die Fluggesellschaft streiten kann, findet die Blondine, sie habe für diesen Coup "Vielfliegermeilen auf Lebenszeit" verdient.

Sex im Flieger ist kein Einzelfall

Ganz so selten sind Schäferstündchen in Fliegern übrigens nicht. Im Juni 2017 sorgte die Geschichte eines Ryanair-Fremdgängers für Furore, der in einem ausgebuchten Ferienflieger nach Ibiza mit einer Blondine intim wurde. Das britische Pärchen hatte vor den Augen der anderen Passagiere irgendwas zwischen einem erotischem Flirt und richtigem Sex. Später stellte sich heraus, dass der junge Brite offenbar eine Freundin daheim hatte.

Und im September 2015 machte die Besatzung einer Boeing 737-800 Schlagzeilen, die nach der Landung per Lautsprecher zwei Passagieren zum erfolgreichen Geschlechtsverkehr auf der Bordtoilette gratulierte. "Dem Paar, das sich vorhin in die Toilette gewagt hat, senden wir unsere besten Wünsche zur glücklichen Reproduktion!", hieß es über die Sprechanlage - sehr zum Vergnügen der übrigen Mitreisenden. Unter Jubel, Johlen und Gelächter wurden die beiden in den sogenannten "Mile High Club" aufgenommen.

Quelle: n-tv.de