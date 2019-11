Im November 1966 erreicht ein Hochwasser in Venedig den historischen Rekordwert von 1,94 Meter. Diese Marke könnte nun fallen, denn der Pegel liegt in der Nacht bei 1,87 Meter und steigt weiter. Venedigs Bürgermeister will den Notstand ausrufen.

Das durch heftige Regenfälle ausgelöste Hochwasser in der norditalienischen Touristenhochburg Venedig hat sich in der Nacht einem historischen Rekordwert genähert. "Wir sehen uns mit einem Hochwasser konfrontiert, das mehr als außergewöhnlich ist", so Bürgermeister Luigi Brugnaro. Es seien alle verfügbaren Kräfte mobilisiert worden, um die Kontrolle über die Situation zu behalten.

Nach Angaben des Lagezentrums stieg das als "Acqua Alta" bekannte Hochwasser kurz vor Mitternacht auf einen Pegel von 1,87 Meter. Es wurde damit gerechnet, dass auch die Marke von 1,90 Meter überschritten wird. Der bisherige Rekord stammt vom November 1966, damals stieg das Wasser bis auf 1,94 Meter.

Bürgermeister Brugnaro kündigte an, am Mittwoch den Notstand auszurufen. Er machte den Klimawandel für das außergewöhnliche Hochwasser verantwortlich.