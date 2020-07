Verbrechen an Joggerin

Verbrechen an Joggerin Vergewaltigung - Polizei sucht nun mit Phantombild

So soll der Täter in etwa ausgesehen haben (Quelle: Brandenburger Landeskriminalamt).

Am vergangenen Sonntag kommt es in Brandenburg zu einer Vergewaltigung, der Täter ist unbekannt. Das 27-jährige Opfer erleidet schwere Verletzungen. Nun richtet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Mithilfe eines Phantombilds hoffen die Behörden auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Joggerin im brandenburgischen Kleinmachnow nahe Berlin wird am Wochenende offenbar in einem Waldstück vergewaltigt. Die 27-Jährige wird nach Angaben der Polizei stundenlang vom Täter festgehalten und trägt innere und äußere Verletzungen davon. Nun fahndet die Polizei nach dem noch unbekannten Täter mithilfe eines Phantombilds.

Nach Angaben des Landeskriminalamts Brandenburg soll der Täter circa 25 Jahre alt, 175cm Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hatte braune Augen, trug eine blaue Jogginghose und einen orangenen Rucksack. Die dunklen Haare hatte er wohl in Teilen orange gefärbt. Demnach sprach er schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei untersucht zudem Verbindungen zu einer Reihe von Vergewaltigungen im Berliner Stadtteil Wannsee. Im Juni kam es dort zu mehreren Sexualdelikten. Außerdem kam es in Stahnsdorf in Brandenburg zu einem sexuellen Übergriff mit einer ähnlichen Täterbeschreibung.

Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Polizei Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 entgegen.