Täter auf der Flucht Verletzte bei Messerattacke in Den Haag

Die Polizei in Den Haag fahndet nach dem Täter.

In der niederländischen Stadt attackiert ein bislang Unbekannter Mann mehrere Passanten in einer Einkaufsstraße. Anschließend kann der Angreifer entkommen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Bei einer Messerstecherei in den Niederlanden sind drei Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer belebten Einkaufsmeile in Den Haag, wie die Polizei mitteilte. Der Täter ist demnach noch auf der Flucht. Die genauen Umstände sind noch unklar. Wegen des sogenannten Black Fridays herrschte in der Gegend reges Treiben.

Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" zitiert eine anonyme Quelle mit den Worten, dass der Angreifer seine Opfer zufällig ausgewählt habe. Die Einsatzkräfte haben den Tatort weiträumig abgesperrt. Über der Innenstadt kreise Berichten zufolge auch ein Polizeihubschrauber.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu.