Im Berliner Stadtteil Neukölln läuft ein Großeinsatz der Polizei. Vier Männer stürmten laut Polizei in eine Bank und versprühten Reizgas. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ob es sich um einen Überfall handelt, ist noch unklar.

Bei einer Reizgasattacke in einer Postbank-Filiale in Berlin-Neukölln mehrere Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach von elf Verwundeten, von denen vier derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Die 40 Einsatzkräfte bereiteten sich auf weitere Betroffene vor.

Laut Polizei waren gegen 13.30 Uhr vier Täter in die Filiale gestürmt und hatten das Reizgas versprüht. Sie seien derzeit auf der Flucht. Anhand von Zeugenbeschreibungen wird nach ihnen und einem möglichen Fluchtfahrzeug gefahndet. Ob die Täter bei ihrer Attacke etwas erbeutet haben, ist derzeit unklar, wie ein Sprecher weiter sagte. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Man sei mit vielen Kollegen vor Ort, twitterte die Behörde.

Die Zeitung "B.Z." berichtet, es sei ein Geldtransporter überfallen worden. Dies konnte ein Polizeisprecher zunächst weder bestätigen noch dementieren. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand habe ein solches Fahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt nicht vor der Bank gestanden.

Laut "Tagesspiegel" riegelte die Polizei den Zugang zum Warenhaus Karstadt ab, in dem sich die Bankfiliale befindet. Die angrenzenden Straßen wurden demnach für den Verkehr gesperrt, U-Bahnen stoppten nicht am Bahnhof Hermannplatz. Eine andere Bankfiliale in dem Gebäude war mit Rollläden verriegelt. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachten sie, so das Blatt.