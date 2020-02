Eine 31-Jährige Frau aus Weißenfels, die seit Montag vermisst wurde, ist wieder wohlbehalten aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei war sie kurzerhand verreist. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar.

Die seit Montagmittag vermisste Frau aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt hat sich nach der Öffentlichkeitsfahndung bei der Polizei gemeldet. Die 31-Jährige nahm am Mittwochabend Kontakt mit der Polizei im Burgenlandkreis auf, wie die Mediengruppe RTL erfuhr.

Auf Nachfrage erklären die Behörden, die junge Frau sei von Halle/Saale nach Hamburg gefahren. Während dieser Zeit habe sie auch mit ihrem Vater telefoniert. Dieser habe ihr gesagt, dass sie sich bei der Polizei melden müsse, weil sie gesucht werde.

Die Frau sei "wohlauf" und die "Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben", teilte die Polizei heute mit. Warum die Mutter vor ihrer Reise niemandem Bescheid sagte und ihren Sohn nicht aus der Kita abholte, ist derzeit nicht bekannt.

Die 31-Jährige war am Montagmittag das letzte Mal am Bahnhof Halle/Saale gesichtet worden - danach verlor sich ihre Spur. Noch am Montagmorgen hatte sie ihren dreijährigen Sohn in die Kita gebracht, doch später nicht mehr abgeholt. Die Polizei suchte daraufhin mit Personenspürhunden in einem Umkreis von 13 Kilometern nach ihr. Außerdem veröffentlichte sie ein Bild und eine Personenbeschreibung. Damit bat sie die Öffentlichkeit um Mithilfe.