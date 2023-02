In Berlin verschwindet am Dienstag eine 72-Jährige mit ihrem Enkel während eines Spaziergangs. Die Sorgen sind groß, da in der Hauptstadt nachts Minusgrade herrschen und das fünf Monate alte Kind dringend "mütterlicher Versorgung" bedürfe. Nun werden die beiden wohlbehalten gefunden.

Sie wurden seit Dienstagmittag und bei eisiger Kälte vermisst: Eine 72-Jährige und ihr fünf Monate alter Enkel sind am Morgen in Berlin entdeckt worden. Die beiden seien in Lichtenrade im Freien gefunden worden und würden nun mit Verdacht auf Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. "Das Wichtigste: Beide sind wohlauf." Zu den Gründen für das Verschwinden der beiden ist bisher nichts bekannt.

Am späten Dienstagabend hatte die Polizei ein Foto und eine Beschreibung der Frau veröffentlicht - sie werde "dringend" gesucht, hieß es. Die Gesuchte mit dem Kind kehrte den Ermittlern zufolge am Dienstagmittag nicht von einem Spaziergang im Ortsteil Buckow im Bezirk Neukölln zurück. Suchmaßnahmen unter anderem mit Suchhunden und einem Hubschrauber verliefen demnach ohne Erfolg.

Die Frau wurde als "sonst sehr zuverlässig" beschrieben. Den Spaziergang in Richtung Britzer Garten habe sie zuvor bereits mehrfach mit dem Enkelkind unternommen. Aufgebrochen sei sie in der Heimsbrunner Straße, jedoch dann nicht in die Wohnung der Tochter zurückgekehrt. "Das Enkelkind bedarf dringend der mütterlichen Versorgung", schrieb die Polizei.